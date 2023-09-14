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Общество

«Дамате» расширила географию студенческой программы

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Группа компаний «Дамате» подвела итоги студенческой программы, организованной на предприятиях агрохолдинга в нескольких регионах страны. В этом году практику прошли 130 студентов, 8 лучших наградили именными стипендиями.

«Дамате» расширила географию действия программы. Впервые практику организовали на предприятиях по производству индейки и утки в Ростовской области и на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесской Республике.

Также студенты традиционно применяли знания и навыки на заводе по переработке индейки, на заводе глубокой переработки индейки в Пензенской области и на молочном комплексе в Тюменской области.

Благодаря расширению географии студенческой программы компания увеличила число вузов-партнеров. Теперь в списке - свыше 20 учебных заведений страны, в том числе Российский государственный аграрный университет имени К. А. Тимирязева, Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана, Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Пензенский и Донской государственные аграрные университеты, Северо-Кавказский федеральный университет.

Ребята проходили практику весной и летом по специально разработанным агрохолдингом программам обучения и стажировки. Они направлены на активное получение практических знаний на производстве.

Опытные наставники помогали студентам практиковаться в таких направлениях, как ветеринария, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, зоотехния и инженерия, растениеводство, агрономия.

Компания «Дамате» во время практики обеспечила ребятам проживание, оплачивала их питание и компенсировала прохождение медосмотра. Каждый студент получал зарплату, а приобретенный стаж занесли в трудовые книжки. После стажировки девушки и юноши прошли тестирование, по результатам которого могут устроиться на работу в агрохолдинг.

Сейчас на предприятиях компании «Дамате» трудятся более 10 500 человек. В агрохолдинге постоянно создаются рабочие места, принимаются сотрудники как с опытом работы на производстве и в сельском хозяйстве, так и молодые специалисты из других отраслей. «Дамате» приглашает студентов пройти практику и трудоустроиться после нее.

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