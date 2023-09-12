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Общество

В Пензенской области «Дамате» увеличила площадь озимых на 22%

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Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, реализует в Пензенской области проект, нацеленный на получение 207 тысяч тонн продукции в год.

Одно из важнейших звеньев в деятельности компании - растениеводство. Ежегодно «Дамате» расширяет посевные площади с целью обеспечения поголовья птицы качественными кормами собственного производства.

В этом году «Дамате» на 22% увеличила площадь под сев озимых сельскохозяйственных культур, доведя ее до 13 тысяч га.

Перед стартом осенней посевной специалисты ГК подготовили почву и технику, провели все необходимые сезонные мероприятия. Такая планомерная работа позволит растениеводам выполнить полевые работы качественно и в оптимальные агрономические сроки.

Работы ведутся в 8 районах присутствия «Дамате». В осенней кампании задействовано более 60 человек. На полях функционируют 9 высокопроизводительных посевных комплексов, 14 культиваторов, 10 крупногабаритных спецавтомобилей.

Сейчас уже засеяно 70% от плана. Так, в Пензенском и Мокшанском районах «Дамате» засеет озимыми по 3 тысячи га, в Нижнеломовском районе площадь сева составляет более 2,4 тысячи га.

В Наровчатском районе выделено под посевы 1,4 тысячи га, в Вадинском - 1,1 тыс. га, в Спасском - 854 га.

В Колышлейском районе под урожай 2024 года задействуют поля площадью 698 га, а в Пачелмском - 325 га.

Завершится посевная в ближайшую неделю.

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