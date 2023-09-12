В Пензе открылся цифровой центр генных дерматозов

12.09.2023 | 19:01

Во вторник, 12 сентября, в Пензе открылся первый в России цифровой центр генных дерматозов, который будет принимать как взрослых, так и детей с заболеваниями кожи.

Новое учреждение заработало на базе поликлиники областного центра спецвидов медпомощи. В нем смогут проходить лечение пациенты с буллезным эпидермолизом и ихтиозом, а также с атопическим дерматитом, псориазом и другими тяжелыми диагнозами.

«Экспертная лабораторная база, высокотехнологичное оборудование, возможность учета медико-социальных параметров «Регистр генетических и других редких заболеваний» позволят оцифровывать данные пациентов по более чем 1 700 параметрам, что играет ключевую роль в построении эффективной модели маршрутизации и мониторинга здоровья орфанного пациента», - отметили в пресс-службе регионального минздрава.

За четыре часа дневного стационара в центре генных дерматозов благодаря мультидисциплинарной команде врачей можно будет получить тот же объем медицинских услуг, что и при двухнедельной госпитализации в федеральном центре. В этот же день пациент узнает результаты обследований и оперативно обсудит их с докторами, чтобы выработать тактику дальнейшего лечения.

В центре планируют реализовывать не только медицинские программы, но и проекты по психологическому, социальному и профориентационному сопровождению.