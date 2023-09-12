Авито Тех впервые вывел на рынок собственное ПО - платформу Emcee

12.09.2023 | 12:27

На российском рынке появилось новое решение для автоматизированного тестирования мобильных приложений - тест-раннер Emcee («эм’си»).

Изначально он создавался для собственных нужд компании, а когда доказал свою эффективность и ускорил процесс прохождения автотестов Авито в 8 раз, было решено представить его для внешнего рынка.

На разработку платформы ушло около 9 месяцев. Как поясняет технический директор Авито Максим Сапронов, сейчас у компании нет глобальной цели на ней заработать, пока важнее контрибуция в рынок.

Emcee - это программное решение, с помощью которого бизнес может в разы повысить скорость тестирования мобильных приложений.

Стандартные инструменты позволяют запустить тесты только на одном устройстве из-за технологических ограничений. Чтобы запустить тест на нескольких устройствах, разработчику пришлось бы постоянно контролировать ход теста на каждом из них отдельно и после вручную объединять и анализировать полученные данные. Тест-раннер снимает это ограничение.

Если перед компанией стоит задача снизить капитальные затраты на оборудование, инструмент можно приобрести как облачный сервис. В этом случае разработчик предоставляет для проведения автотестов собственные серверы. Для тех, кому облако не подходит, разработана on-premise версия платформы. Лицензия доступна для систем iOS и Android. Технические требования к оборудованию указаны на сайте emceetool.io в разделе «Документация».

Инструмент пригодится тем компаниям, перед которыми стоит задача оптимизировать процесс разработки и сократить время, которое затрачивается на тестирование приложений. Они сэкономят ресурсы разработчиков и освободят их от рутинных задач.

У Emcee есть платная и бесплатные версии. Бесплатную базовую версию можно скачать с сервиса GitHub.

Для пользователей, которым нужно запускать тестирование более чем на трех устройствах, есть возможность приобрести платную лицензию. Ее стоимость будет зависеть от количества устройств, на которые устанавливается ПО. Облачная версия продукта имеет поминутную тарификацию. Время подготовки к запуску при этом не тарифицируется, поэтому пользователь всегда может заранее спрогнозировать затраты.

Конечная стоимость в обеих версиях оказывается существенно ниже стоимости зарубежных аналогов. Персональные менеджеры будут сопровождать клиента на каждом этапе внедрения и обновления продукта.

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