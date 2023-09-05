Сетевое издание|18+|Вторник|5 сен 2023|12:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Компания «Русмолко» наградила студентов за успешную практику

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Русская молочная компания» подвела итоги летней производственной практики для студентов ПГАУ. Награды получили 11 студентов. Их поощрили стипендиями и грамотами.

В «Русмолко» уже давно стало доброй традицией отмечать вклад студентов, прошедших практику на предприятиях компании.

Церемония награждения состоялась в рамках мероприятий ко Дню знаний. На ней присутствовали губернатор Олег Мельниченко, ректор ПГАУ Олег Кухарев, председатель Законодательного собрания области Вадим Супиков. «Русмолко» представляла руководитель службы управления персоналом Юлия Брыкина.

В этом году именными стипендиями, грамотами и памятными подарками были награждены студенты 4-го курса. Из них стипендии будут получать три человека. Они успешно прошли практику, имеют хорошие отзывы от наставников и руководства «Русмолко», а также хорошие оценки в университете.

В течение лета ребята работали помощниками зоотехника, помощниками ветеринарного врача, помощниками инженера. При этом некоторые из них продолжают трудиться на предприятиях «Русмолко» и сейчас, совмещая учебу и работу.

Производственная практика проходила на крупнейшем в России молочном комплексе замкнутого цикла в Сердобском районе, фермах в Наровчатском и Нижнеломовском районах. Будущие специалисты под руководством наставников из числа сотрудников компании смогли проявить и улучшить знания, полученные в вузе.

Ежегодные стажировки студентов стали возможными благодаря долгосрочному сотрудничеству компании с Пензенским государственным аграрным университетом. Уже на протяжении 11 лет студенты старших курсов вуза проходят производственную практику в «Русмолко».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте