Компания «Русмолко» наградила студентов за успешную практику

05.09.2023 | 11:28

«Русская молочная компания» подвела итоги летней производственной практики для студентов ПГАУ. Награды получили 11 студентов. Их поощрили стипендиями и грамотами.

В «Русмолко» уже давно стало доброй традицией отмечать вклад студентов, прошедших практику на предприятиях компании.

Церемония награждения состоялась в рамках мероприятий ко Дню знаний. На ней присутствовали губернатор Олег Мельниченко, ректор ПГАУ Олег Кухарев, председатель Законодательного собрания области Вадим Супиков. «Русмолко» представляла руководитель службы управления персоналом Юлия Брыкина.

В этом году именными стипендиями, грамотами и памятными подарками были награждены студенты 4-го курса. Из них стипендии будут получать три человека. Они успешно прошли практику, имеют хорошие отзывы от наставников и руководства «Русмолко», а также хорошие оценки в университете.

В течение лета ребята работали помощниками зоотехника, помощниками ветеринарного врача, помощниками инженера. При этом некоторые из них продолжают трудиться на предприятиях «Русмолко» и сейчас, совмещая учебу и работу.

Производственная практика проходила на крупнейшем в России молочном комплексе замкнутого цикла в Сердобском районе, фермах в Наровчатском и Нижнеломовском районах. Будущие специалисты под руководством наставников из числа сотрудников компании смогли проявить и улучшить знания, полученные в вузе.

Ежегодные стажировки студентов стали возможными благодаря долгосрочному сотрудничеству компании с Пензенским государственным аграрным университетом. Уже на протяжении 11 лет студенты старших курсов вуза проходят производственную практику в «Русмолко».