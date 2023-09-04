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Общество

Приемы подкормки от «ФосАгро-Волга» помогли получить рекордный урожай

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В этом году с одного из опытных участков в Сердобском районе, принадлежащих компании «Русмолко», получили рекордную урожайность зеленой массы ячменя - свыше 100 ц/га.

После укоса ячмень сформировал колос и дал еще почти 30 ц/га, что в агрономии считается редким явлением. Специалисты пришли к выводу, что на посевы благотворно повлияли оптимизация системы минерального питания и погода.

Создание прочной кормовой базы - ключевая задача для любой компании, которая занимается животноводством. «Русмолко», один из крупнейших производителей молока в России, уделяет этому процессу большое внимание. В этом году компания планирует заготовить 440 тысяч тонн для обеспечения поголовья на трех молочных комплексах.

Основу кормовой базы на предприятии составляют зеленые корма. На сенаж, помимо однолетних и многолетних трав и кукурузы, выращивают ячмень.

Чтобы получить здоровые корма с высокой энергетической ценностью, «Русмолко» постоянно совершенствует технологии, в том числе работы с удобрениями. В этом ей помогает «ФосАгро-Волга», традиционный партнер пензенских аграриев в сфере минерального питания растений. Компания входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»), которая обладает исчерпывающей базой знаний по всем вопросам, связанным с применением удобрений на разных сельскохозяйственных культурах и всех типах почв.

«ФосАгро-Волга» обеспечивает прямые поставки свыше 50 марок минеральных удобрений пензенским аграриям. Это азотные, фосфорные и комплексные марки с макро-, мезо- и микроэлементами, а также жидкое комплексное удобрение APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ).

Для повышения эффективности их использования компания развивает и новые сервисы: агрохимобследование почв с применением автоматизированного оборудования, составление высокоточных карт дифференцированного внесения удобрений, агрономическое сопровождение посевов и консультирование.

Ежегодно агрономическая служба «ФосАгро-Волга» проводит опыты в партнерстве с научными учреждениями и сельхозпроизводителями. В этой работе участвует и «Русмолко». В прошлом году по рекомендации «ФосАгро-Волга» агропромышленная компания применила новый прием для подкормки люцерны. Комплексное серосодержащее удобрение «ФосАгро» позволило улучшить качество полученного корма, обеспечило более продолжительный травостой.

В этом году впервые были заложены опыты с применением жидкого комплексного удобрения.

ЖКУ часто называют удобрением будущего, так как оно содержит фосфор в доступной для растений форме, начинает действовать с момента внесения и имеет пролонгированный эффект.

Преимущества ЖКУ особенно очевидны в засушливых условиях: оно не требует влаги для растворения и перевода элементов питания в почвенный раствор, равномерно распределяется в пахотном слое почвы.

«ЖКУ мы ранее не использовали, применили его на ячмене в фазу кущения. В процессе вегетации особых различий в состоянии посевов - по густоте и высоте растений - заметно не было. Но, когда убрали урожай, увидели прибавку порядка 20% по сравнению с делянкой, где ЖКУ не вносилось», - рассказал заместитель генерального директора по растениеводству ООО «УК «Русмолко» Виктор Еремцов.

Рекомендованная «ФосАгро-Волга» система минерального питания включала внекорневую подкормку жидким комплексным удобрением APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ) в дозе 50 кг/га на фоне весеннего предпосевного внесения аммиачной селитры и аммофоса при посеве.

В итоге компания получила рекордный урожай зеленой массы ячменя - 104 ц/га. Улучшилось и качество корма: содержание сырого протеина увеличилось с 12,2 до 14,3%, а сырого жира - с 2,3 до 2,7%. Показатель экономической эффективности тоже заслуживает внимания: себестоимость производства 1 кг сенажа из зеленой массы ячменя сократилась в 1,6 раза (с 3,6 до 2,2 руб./кг).

«Даже одних этих показателей достаточно, чтобы сделать вывод о том, что применение ЖКУ - оправданный агрономический прием», - отметил Виктор Еремцов.

Однако хорошая обеспеченность минеральным питанием позволила ячменю после укоса на сенаж еще и сформировать полноценные колосья, и на этом участке собрали 29 ц/га зерна.

«Зерно хорошего качества, его можно продать на рынке как пивоваренное, но мы его тоже используем на кормовые цели, так как это приоритет. Сам по себе это уникальный случай в моей практике, обычно урожайность на таких посевах не превышает 3,5-4 ц/га, их даже убирать нецелесообразно. Конечно, большую роль сыграла погода, но достаточное минеральное питание тоже внесло свой вклад. Для сравнения - на участках, где не было ЖКУ, мы получили 11-12 ц/га зерна после укоса ячменя», - пояснил Виктор Еремцов.

По мнению представителя «Русмолко», ЖКУ - перспективная марка для региона. Компания также заложила опыты на кукурузе и по завершении уборки изучит результат, после чего можно будет решать агротехнические и логистические задачи для эффективной работы с этим удобрением.

Нюансы технологии предприятию помогает отрабатывать «ФосАгро-Волга». В феврале для компании проводился семинар, на котором подробно разбирали актуальные вопросы оптимизации минерального питания.

«Индивидуальный подход к клиентам - наш приоритет, мы стараемся для каждого разработать наиболее эффективные решения любой задачи. У нас накоплен большой опыт оптимизации минерального питания, это инструмент управления урожаем и прибылью в сельхозпроизводстве», - прокомментировал директор «ФосАгро-Волга» Денис Сметов.

Реклама. Заказчик - ООО «ФосАгро-Волга».

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