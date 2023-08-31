На молочных комплексах «Русмолко» улучшена система микроклимата

31.08.2023 | 14:35

«Русская молочная компания» усовершенствовала автоматическую систему микроклимата на всех молочных комплексах компании в Пензенской области. Специалисты добавили систему орошения, чтобы предотвратить тепловой стресс у крупного рогатого скота во время летней жары.

Новшество уже прошло тестовые испытания и показало хорошие результаты. Таким образом, компания полностью готова к жаркому лету следующего года.

Стоимость внедрения системы составляет около 20 миллионов рублей.

Летом следует уделять особое внимание температурным условиям для крупного рогатого скота, так как последствия от воздействия высоких температур летом гораздо серьезнее, чем от низких - зимой.

Если температура выше 24 градусов тепла, а влажность превышает 70%, животные могут испытывать тепловой стресс, что отрицательно сказывается на молочной продуктивности.

Именно поэтому в «Русмолко» приняли решение усовершенствовать системы микроклимата на всех трех молочных фермах: комплексе на 7 200 голов дойного стада в Сердобском районе, на 3 600 голов - в Наровчатском и на 4 900 голов - в Нижнеломовском. Оборудование функционирует в коровниках, накопителях и доильных залах.

Система микроклимата представляет собой комбинированную систему вентиляции и охлаждения, которая самостоятельно подбирает нужные параметры и настраивает оптимальный микроклимат внутри помещений в зависимости от температуры и влажности внешней среды. Она состоит из вентиляторов, световых коньков, регулируемых шторами, системы мелкодисперсных форсунок низкого давления для орошения животных, погодной станции и шкафа управления. Работа системы осуществляется полностью в автоматическом режиме.

Охлаждение воздуха происходит за счет разбрызгивания мельчайших капель воды в сочетании с вентиляцией. Такой метод позволяет быстро снизить температуру в помещении, увеличивает влажность воздуха, помогает бороться с пылью и оставляет животных и корма сухими.

Необходимо отметить, что, помимо усовершенствованной системы микроклимата на молочных комплексах, «Русмолко» систематически внедряет новые технологии, способствующие повышению эффективности работы предприятия и увеличению молочной продуктивности животных. Это автоматизированные доильные установки с высокой пропускной способностью, роботы для подвигания корма, автоматическая система навозоудаления, станции автоматической выпойки для телят и многое другое.

Также в компании на постоянной основе проходят тренинги для производственного персонала. Повышение уровня подготовки специалистов - одна из приоритетных задач компании. Конкурентные преимущества позволяют «Русской молочной компании» в течение многих лет сохранять позиции лидера в молочной индустрии.