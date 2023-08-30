В Пензе на мигрантов завели 145 административных дел

Пензенские полицейские вместе с сотрудниками УФСБ наведались в места, где трудятся мигранты, и выявили 145 административных нарушений, связанных с законностью их пребывания в стране.
Оперативно-профилактическое мероприятие проводилось с 15 по 27 августа. За это время правоохранители посетили рынки и другие объекты, где работают иностранцы, и проверили их документы. Со всеми были проведены беседы.
Также искали мигрантов, перевозящих пассажиров без соответствующего разрешения.
«Особое внимание было уделено иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории Российской Федерации. Выявлено 52 иностранных гражданина данной категории, в отношении которых судами приняты решения об административном выдворении за пределы РФ и вынесены решения о неразрешении въезда на территорию России», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Жителей города просят сообщать о фактах нелегальной миграции по телефону доверия 59-77-77.
Ранее после рейдов в Пензе из страны выдворили 120 человек, 26 депортировали.
Новости по теме
- 64-летний пензенец разослал сотни порнографических снимков
- На Пензе-I задержали 22-летнего иностранца, загостившегося в России
- Пензенские полицейские выдворили из страны мигранта, отсидевшего 8 лет
- Знаток охранной системы: гостя Пензы подозревают в серии краж
- В районной больнице выписывали поддельные рецепты на прегабалин
- Мошенник заставил 16-летнего пензенца лишить мать сбережений
- Россиянам хотят облегчить поиск старых друзей и родственников
- Двое пензенцев потеряли 7 млн, доверившись «подборщику» машин
- В Москве гаишник остановил грузовик с водителем без сознания и попал на видео
- Занимавшийся перекупкой автомобилей россиянин не пережил встречу с покупателями
Последние новости
- В Пензе ликвидируют последствия субботних метелей
- Разлился мазут: на месте ЧП на станции Чаис работают экослужбы
- ЧП на станции Чаис: названо время, когда откроется движение поездов
- Утром 14 декабря без электричества оставались более 3 600 человек
- В Пензенской области света нет в 45 населенных пунктах
- 14 декабря в Пензенской области ожидается метель
- ЧП на станции Чаис: через Пензу пустят 6 пассажирских составов
- Эксперты рассказали, как купить безопасную гирлянду
- Большинству пензенских семей не по карману новый недорогой автомобиль
- Прокуратура начала проверку после массового ДТП рядом с Пензой
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!