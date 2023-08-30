В Пензе на мигрантов завели 145 административных дел

30.08.2023 | 10:39

Пензенские полицейские вместе с сотрудниками УФСБ наведались в места, где трудятся мигранты, и выявили 145 административных нарушений, связанных с законностью их пребывания в стране.

Оперативно-профилактическое мероприятие проводилось с 15 по 27 августа. За это время правоохранители посетили рынки и другие объекты, где работают иностранцы, и проверили их документы. Со всеми были проведены беседы.

Также искали мигрантов, перевозящих пассажиров без соответствующего разрешения.

«Особое внимание было уделено иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории Российской Федерации. Выявлено 52 иностранных гражданина данной категории, в отношении которых судами приняты решения об административном выдворении за пределы РФ и вынесены решения о неразрешении въезда на территорию России», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Жителей города просят сообщать о фактах нелегальной миграции по телефону доверия 59-77-77.

Ранее после рейдов в Пензе из страны выдворили 120 человек, 26 депортировали.