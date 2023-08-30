Советы экспертов: какой плиточный клей использовать для мозаики

30.08.2023 | 12:13

Для того чтобы мозаика прочно держалась в течение длительного времени, использование высококачественного клея является абсолютной необходимостью. При этом важно учитывать условия помещения, тип покрытия и материал поверхности, на которую будет укладываться мозаика.

Некоторые мастера предпочитают самостоятельно изготавливать клей для мозаики. Этот способ более экономичен, чем покупные варианты. Однако для получения качественного клея требуется определенный уровень мастерства и много качественной химии.

Следует отметить, что самодельный раствор не подходит для подавляющего большинства видов плитки, в том числе мозаичной, поэтому специалисты не рекомендуют изготавливать клей своими руками.

Плиточный клей на цементной основе, пожалуй, самый популярный среди профессионалов вариант, который можно найти в строительных интернет-магазинах, например на сайте gipsoplita.ru.

Это готовая сухая смесь, которую необходимо разводить водой в соответствии с инструкцией поставщика. В состав входят высококачественный цемент, песок и пластификаторы, обеспечивающие прочное сцепление с поверхностью.

Однако следует помнить, что если плиточный клей изготовлен на основе серого цемента, то он застывает с серым оттенком, поэтому его не рекомендуется использовать для стеклянной мозаики. Для этого лучше подойдет плиточный клей на основе белого цемента. К преимуществам данного клея можно отнести доступность, невысокую цену, прочность.

Полимерный клей - это готовый к применению материал на акриловой основе, который прост в применении и может наноситься на любую поверхность. После застывания он образует стеклоподобную консистенцию, которая идеально подходит для использования в мозаике и отделки любых материалов.

Преимуществ здесь много: использование этого продукта не требует особых усилий, полимерный клей быстро сохнет, обеспечивает прочное соединение, может применяться во влажной среде.

Эпоксидный плиточный клей - самый дорогой, но его стоимость вполне оправданна, если учесть надежность и прочность конечного результата. Он застывает в прозрачной форме, почти как стекло, и при укладке мозаики обеспечивает надежную фиксацию, устойчивую к влаге, перепадам температур и другим негативным воздействиям окружающей среды.

Стеклянная мозаика особенно хорошо подходит для этого вида клея. К преимуществам можно отнести высокую надежность, а к недостаткам - высокую цену и необходимость обладания навыками работы с данным видом клея.

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