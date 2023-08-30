Финал «Кинометрии» посетила продюсер Александрина Каменева

30.08.2023 | 13:25

Финальный показ третьего фестиваля «Кинометрия» прошел в воскресенье, 27 августа. Одним из организаторов уникального мероприятия выступила группа компаний «Территория жизни».

Пензенцам полюбился такой формат мероприятия. Весь август в зрительный зал под открытым небом приезжали с семьями и друзьями, чтобы насладиться просмотром кинолент. Пять фильмов вызвали у гостей разные эмоции. Некоторые моменты заставляли задуматься, другие позволяли ненадолго вернуться в детство, третьи - засмеяться.

Гости признались, что уже влюбились в атмосферу кинофестиваля: им нравится сидеть на природе, смотреть красивый фильм, укутавшись в теплый плед и взяв стаканчик ароматного кофе.

В этом году в рамках фестиваля организаторы провели конкурс семейного кино, победителей пригласили на торжественное закрытие для вручения наград и подарков.

На закрытие фестиваля приехал специальный гость - продюсер Александрина Каменева. Она участвовала в съемках фильмов «Паралимпиец», «Союз-Аполлон. Сила притяжения», сериала «Чернобыль».

Александрина с удовольствием сфотографировалась с пензенцами, а после ответила на вопросы о съемках и работе в киноиндустрии. Московская гостья высоко оценила формат и идею фестиваля «Кинометрия».

«Радует, что на просмотр российского фильма пришло много зрителей. Действительно, сейчас отечественная киноиндустрия находится на подъеме», - поделилась мнением Александрина Каменева.

Самый интригующий момент - подведение итогов конкурса семейного кино. Шестеро членов жюри выбирали лучшие ролики из присланных.

В результате семью Сочиловых отметили за лучший сценарий ролика. Приз за режиссерскую работу достался семье Вишникиных. Обладателями награды за лучшую роль стали члены семьи Балыковых. А номинации за лучшую роль второго плана разделили семьи Калягиных и Суровых.

Обладателем Гран-при оказалась многодетная семья Шигаевых. Главный приз - 10 000 рублей - вручила гостья мероприятия Александрина Каменева.

«Мы рады. Ждали, что победим, ведь работала вся наша семья. Получилось, что основной сценарий написал я, потом жена его немного доработала. Затем приехал брат, который выступил оператором и помог снять фильм. В будущем продолжим участвовать в конкурсах», - рассказал глава семейства Михаил Шигаев.

После подведения итогов состоялся финальный киносеанс. Российский фильм «Со дна вершины» (12+) держал всех в напряжении до последней минуты.

По сюжету подающий большие надежды 17-летний спортсмен, чемпион юношеской сборной по горным лыжам Алексей Царев получает травму. Его соперник Костя провоцирует поломку на канатной дороге, после чего главному герою ампутируют ноги. Теперь чемпиону приходится начать сначала путь к достижениям в спорте.

История о преодолении себя, вере в собственные возможности, о том, как научиться заново ходить, вызвала самые искренние эмоции, а некоторые зрители в финале драмы даже заплакали и встретили титры аплодисментами.

«Открытый кинозал на площадке жилого комплекса комфорт-класса «Лугометрия» привлекает гостей из Пензы и области. В этом году многие пензенцы не просто стали зрителями фильмов, но и сами попробовали себя в съемках в кино. Опыт интересный и, на наш взгляд, очень удачный», - признала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Группа компаний «Территория жизни» приглашает жителей Пензы принять участие в других интересных мероприятиях: семейных праздниках, спортивных соревнованиях, увлекательных квестах. С подробной программой можно ознакомиться на сайте events.trzh.ru.

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