Юных зайцев не смогут высаживать из поездов без передачи полиции

29.08.2023 | 08:43

Сотрудники РЖД не смогут просто так высадить из поезда юного пассажира-безбилетника: они будут обязаны передать зайца правоохранителям.

Такое положение обусловлено обновленными правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденными Минтрансом РФ.

«Запрещается высадка из поезда несовершеннолетнего лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, проезжающего без сопровождения взрослых, который не подтвердил оплату проезда, без передачи его сотрудникам органов внутренних дел», - говорится в документе, опубликованном на сайте РЖД.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября.

Ранее в России был принят закон, согласно которому детей-безбилетников в возрасте до 16 лет нельзя принудительно высаживать из общественного транспорта, если они едут без сопровождения взрослого.