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Общество

«Молком» продлил шефство над семейством кенгуру в зоопарке

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АО «Молочный комбинат «Пензенский» (входит в группу компаний «Дамате») и Пензенский зоопарк продолжат сотрудничество: «Молком» продлил шефство над семейством австралийских кенгуру Беннетта. Под опеку принята семья из двух взрослых особей и их детеныша.

Предприятие взяло на себя обязательство ежемесячно перечислять средства для оплаты питания кенгуру. Вольер и малые архитектурные формы художественно оформили элементами фирменной символики бренда «Мамалыш».

Внимание крупнейшего в регионе переработчика молочной продукции к этим млекопитающим не случайно. Образ кенгуру был использован в концепции торговой марки и в дизайне упаковки молочной продукции «Мамалыш» как символ неразрывной связи матери и ребенка, постоянного внимания и заботы. Также экзотические кенгуру привлекают максимальное внимание гостей, их любят юные посетители зоопарка.

Молочный комбинат «Пензенский» начал выпускать молочную продукцию для детей под брендом «Мамалыш» в 2018 году. Линейка товаров производится в специальном цеху. Изготовление детского питания - большая ответственность для предприятия, ведь требования к нему значительно выше, чем к другим видам продукции.

Процесс производства полностью автоматизирован, что обеспечивает его безопасность и чистоту. В составе продуктов - только свежее молоко высшего сорта и натуральные фруктово-ягодные наполнители, сертифицированные для детского питания. Благодаря экологичной упаковке из шестислойного картона угощение для ребенка удобно брать с собой. Расфасовка в асептической среде - дополнительная гарантия безопасности.

Найти продукцию «Молком» можно в фирменных магазинах АО «Молочный комбинат «Пензенский» и во всех торговых точках города.

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