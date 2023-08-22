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Общество

Эксперт перечислила самые выгодные для отпуска месяца в 2024 году

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Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина 22 августа рассказала «Известиям», в какие месяцы будет выгодно отдыхать в 2024 году.

Согласно Трудовому кодексу РФ, количество рабочих и выходных дней в месяце не должно влиять на размер зарплаты у сотрудников на окладе.

Однако из-за количества праздников и выходных в одних месяцах рабочий день стоит дороже, а в других - дешевле. От этого фактора зависит, выгодно или невыгодно брать отпуск в тот или иной период.

«О выгодных и невыгодных месяцах для отпуска принято говорить, так как формулы расчета зарплаты и отпускных различаются. Например, при расчете средней зарплаты берутся только отработанные фактически дни, а при отпускных - календарные. Поэтому стоимость рабочего дня при расчете зарплаты может отличаться от месяца к месяцу в зависимости от количества рабочих дней. С точки зрения финансовой выгоды будет рациональнее брать отпуск в месяц, когда выходных и праздников меньше, а рабочий день дороже. И наоборот, запланировав отдых в месяц, в котором много выходных дней, стоимость одного рабочего дня будет выше, чем среднедневного заработка, а ведь именно этот показатель берется для расчета отпускных», - сказала она.

Исходя из производственного календаря, в 2024 году наибольшее количество рабочих дней будет в июле и октябре (по 23), а также в августе (22).

Эти месяцы можно считать самыми выгодными для отпуска для тех специалистов, которые работают по графику работы 5/2 и отдыхают все отмеченные в производственном календаре выходные праздничные дни, пояснила Санина.

«Самыми невыгодными будут, соответственно, самые короткие с точки зрения количества рабочих дней месяцы. В 2024 году это январь (17 рабочих дней), июнь (19 рабочих дней), а также февраль, март и май, в каждом из этих месяцев по 20 рабочих дней», - заключила эксперт.

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