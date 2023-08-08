«Русмолко» заготовит для коров 440 тысяч тонн кормов

08.08.2023 | 13:58

В Пензенской области «Русская молочная компания» продолжает заготовку кормов для крупного рогатого скота. Обеспечение поголовья кормами собственного производства - неотъемлемая часть деятельности «Русмолко».

Уборочные работы ведутся в шести районах: Кузнецком, Сердобском, Наровчатском, Нижнеломовском, Каменском, Пензенском. В кампании задействовано 170 человек и 140 единиц техники.

Под управлением «Русмолко» находятся свыше 152 тысяч га земли, элеватор и зерносушильный комплекс. В процессах сева, выращивания и заготовки кормов применяются современные растениеводческие технологии. Специалисты холдинга ведут постоянную работу по повышению эффективности рационов кормления КРС.

В этом году хозяйства планируют заготовить 440 тысяч тонн кормов. Этого объема будет достаточно, чтобы обеспечить питанием собственного производства поголовье на 3 молочных комплексах.

Для эффективного откорма и получения качественного молока-сырья рацион животных включает в себя несколько видов кормов. Его основу составляют зеленые корма.

Так, «Русмолко» заготовит более 148 тысяч тонн сенажа однолетних и многолетних трав, 230 тысяч тонн зеленой массы кукурузы. Также будет заложено на хранение 30 тысяч тонн кукурузы и 32 тысячи тонн соломы.

Кроме того, планируется собрать порядка 155 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур: пшеницы, ячменя, гороха, кукурузы.

На сегодняшний день уже выполнен один из 3 укосов многолетних трав на площади 8 тысяч га, завершается второй. При этом план по первому укосу значительно перевыполнен. Также завершается первый укос однолетних трав на площади в 6 тысяч га.

Заготовку кормов планируется завершить в октябре - в оптимальные агрономические сроки с учетом погодных условий.