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Общество

В Пензенской области стартовала акция «Собери ребенка в школу»

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В Пензенской области стартовала традиционная благотворительная акция «Собери ребенка в школу!».

В течение августа будет проходить сбор канцелярских принадлежностей, школьной и спортивной формы, ранцев и других предметов, необходимых ученикам.

В Пензенском городском комплексном центре срочной социальной помощи населению организован центральный пункт приема вещей (г. Пенза, 5-й Виноградный проезд, 22, телефон 8 (8412) 44-00-03).

Кроме того, благотворительный сбор открыт в каждом районе и городском округе в комплексных центрах социального обслуживания населения. Их контактные данные можно найти на сайте socpnz.ru/organization.

«Помощь при подготовке детей к учебному году будет оказана малоимущим семьям, а также семьям, находящимся в социально опасном положении и на различных видах профилактического учета», - проинформировали в региональном министерстве труда, соцзащиты и демографии.

В администрации Пензы рассказали, что в реестр нуждающихся в помощи включены 995 юных горожан, из них 411 - первоклассники. Последним уделяется особое внимание: родителей с детьми приглашают в учреждения соцзащиты для оказания помощи, проводятся мероприятия, где вручают школьные ранцы и канцтовары.

В пресс-службе минтруда напомнили, что поддержка нуждающихся родителей в преддверии 1 Сентября проводится ежегодно. Благодаря акции «Собери ребенка в школу!» в 2022-м поддержку к новому учебному году получили порядка 6,3 тыс. детей.

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Источник — фото pixabay.com
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