Администрация Пензы высказалась о ситуации с домом Солнышкиной

Администрация Пензы обозначила свою позицию относительно нарушения архитектурного облика памятника культуры регионального значения на улице Кирова, 49.

В июле в непосредственной близости к старинному особняку, построенному в XIX веке и принадлежавшему богатой купчихе Елизавете Солнышкиной, появилась черно-серая конструкция непонятного назначения.

Киоск сразу неприятно удивил горожан, их возмутило такое небрежное отношение к исторической памяти. Многие подумали, что разрешение на установку выдала администрация Пензы.

«Почему дали разрешение рядом с этим зданием поставить ларек?! Неужели центр города надо гадить такими постройками?» - писали люди в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

В мэрии объяснили, что отношения к этому казусу не имеют.

«Стационарный объект был установлен на земельном участке, принадлежащем на праве собственности физическому лицу. Разрешение на установку нестационарного торгового объекта в районе здания по улице Кирова, 49, администрацией города не выдавалось», - заявил заммэра Ярослав Щигорев.

Конструкцию, установленную в нарушение требований действующего законодательства, демонтировали.