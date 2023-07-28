Сетевое издание|18+|Пятница|28 июл 2023|18:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Авито будет тестировать проверку недвижимости по выписке из ЕГРН

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Платформа планирует кратно усилить безопасность пользователей, гарантируя им юридическую чистоту всех размещенных объектов и их реальность.

Тестирование по выписке из ЕГРН затронет две категории недвижимости - вторичную и долгосрочную аренду - и будет проходить в двух режимах. Обязательный станет действовать для профессиональных и частных пользователей в трех регионах: Ненецком и Чукотском автономных округах и на Сахалине. Добровольный - для частных пользователей по всей России.

Постепенно обязательная проверка распространится на всех пользователей категории «Авито Недвижимость».

В Ненецком и Чукотском автономных округах и на Сахалине изменения вступят в силу 4 августа. При размещении нового объявления о вторичной недвижимости и долгосрочной аренде будет предложено загрузить документ из Росреестра. Квартира, параметры которой подтверждены официальным документом, привлечет больше внимания со стороны потенциальных клиентов.

В то же время частным пользователям по всей России платформа пока предложит пройти проверку по желанию. Загрузка выписки на этапе размещения объявления даст собственникам бесплатные преимущества: объявление будет выше в поиске, чем похожие без подтверждения, и его пометят значком «Собственник». Значок привлекает тех, кто хочет обойтись без посредников.

Обязательную проверку с помощью выписки модерация Авито попросит пройти в отношении объявлений, которые вызывают подозрения.

«Выбор и покупка недвижимости - один из самых ответственных и дорогих процессов в жизни. Мы хотим помогать в нем пользователям и делать все возможное, чтобы этот процесс проходил безопасно и удобно. Запуск обязательной проверки недвижимости по выписке из ЕГРН позволит нам сделать двойную верификацию на платформе: проверять не только аккаунты, но и сами объекты недвижимости. Таким образом, покупатели или арендаторы будут уверены, что перед ними реальный объект, которому можно доверять», - отметила руководитель продукта «Авито Недвижимость» Ирина Бязарти.

По итогам первой волны теста будет собрана обратная связь от пользователей, доработан процесс загрузки выписки, чтобы он был максимально удобным. Далее в несколько этапов будет запущена обязательная проверка для всех пользователей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте