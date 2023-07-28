Авито будет тестировать проверку недвижимости по выписке из ЕГРН

28.07.2023 | 17:05

Платформа планирует кратно усилить безопасность пользователей, гарантируя им юридическую чистоту всех размещенных объектов и их реальность.

Тестирование по выписке из ЕГРН затронет две категории недвижимости - вторичную и долгосрочную аренду - и будет проходить в двух режимах. Обязательный станет действовать для профессиональных и частных пользователей в трех регионах: Ненецком и Чукотском автономных округах и на Сахалине. Добровольный - для частных пользователей по всей России.

Постепенно обязательная проверка распространится на всех пользователей категории «Авито Недвижимость».

В Ненецком и Чукотском автономных округах и на Сахалине изменения вступят в силу 4 августа. При размещении нового объявления о вторичной недвижимости и долгосрочной аренде будет предложено загрузить документ из Росреестра. Квартира, параметры которой подтверждены официальным документом, привлечет больше внимания со стороны потенциальных клиентов.

В то же время частным пользователям по всей России платформа пока предложит пройти проверку по желанию. Загрузка выписки на этапе размещения объявления даст собственникам бесплатные преимущества: объявление будет выше в поиске, чем похожие без подтверждения, и его пометят значком «Собственник». Значок привлекает тех, кто хочет обойтись без посредников.

Обязательную проверку с помощью выписки модерация Авито попросит пройти в отношении объявлений, которые вызывают подозрения.

«Выбор и покупка недвижимости - один из самых ответственных и дорогих процессов в жизни. Мы хотим помогать в нем пользователям и делать все возможное, чтобы этот процесс проходил безопасно и удобно. Запуск обязательной проверки недвижимости по выписке из ЕГРН позволит нам сделать двойную верификацию на платформе: проверять не только аккаунты, но и сами объекты недвижимости. Таким образом, покупатели или арендаторы будут уверены, что перед ними реальный объект, которому можно доверять», - отметила руководитель продукта «Авито Недвижимость» Ирина Бязарти.

По итогам первой волны теста будет собрана обратная связь от пользователей, доработан процесс загрузки выписки, чтобы он был максимально удобным. Далее в несколько этапов будет запущена обязательная проверка для всех пользователей.