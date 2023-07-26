«МегаФон» увеличил скорость интернета в Сердобске

26.07.2023 | 14:04

В июле «МегаФон» построил новые базовые станции в Сердобске. Они увеличили покрытие сети и скорость передачи данных на 20%. В результате качество связи стало лучше для 30 тысяч человек.

По одной из версий, именно в Сердобске происходили события, описанные Гоголем в пьесе «Ревизор». Теперь такой сюжет там вряд ли произойдет: жители города могут быстро проверить в интернете любую поступающую информацию.

Также инженеры «МегаФона» запустили телеком-объекты в Пензе - около парка культуры и отдыха «Семейный», в районе одного из пляжей и частном секторе в центральной части города.

Оператор установил оборудование и в 8 селах Лопатинского, Каменского, Лунинского, Белинского и Колышлейского районов.

«Суляевка, Кикино, Варваровка, Кобылкино, Кукарки, Кочалейка, Лесной Вьяс - это достаточно крупные, развивающиеся села. Уверен, что современные технологии сделают жизнь и работу там привлекательнее и сыграют положительную роль в «омоложении» населенных пунктов. В общей сложности за 2 летних месяца 10 тысяч сельчан получили доступ к мобильному интернету на скорости до 100 Мбит/с. Это значит, что наши абоненты могут использовать цифровые сервисы, общаться с родными, смотреть фильмы, передавать фото и видео, а при необходимости оперативно связаться с экстренными службами», - прокомментировал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.