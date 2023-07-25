Разработка ПО: Bell Integrator набирает в штат новых сотрудников

25.07.2023 | 15:07

Российская компания Bell Integrator, вот уже 20 лет работающая на ИТ-рынке, вошла в группу компаний Softline. Объединение открыло для обеих организаций дополнительные перспективы в бизнесе.

С 2003 года Bell Integrator предлагает услуги по заказной разработке, тестированию, обслуживанию и технической поддержке критически важного и коммерчески чувствительного ПО.

Компания имеет 7 представительств, одно из них - в Пензе.

За годы деятельности удалось сформировать длительные клиентские отношения более чем с 25 ведущими финансовыми структурами России, включая системно значимые банки из топ-10. На сегодняшний день штат Bell Integrator насчитывает порядка 2 500 человек.

В свою очередь ГК Softline является ведущим поставщиком решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объединяя около 100 000 организаций из всех отраслей и 5 000 лучших в своем классе поставщиков в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения.

5 300 сотрудников компании работают более чем в 25 представительствах по всей России.

Softline реализует трехмерную стратегию роста, направленную на расширение собственного производства, портфеля решений и каналов продаж.

Объединившись, организации не только укрепили свои позиции на рынке ИТ, но и усилили совместную работу в области инновационной деятельности, что позволит им реализовать более сложные проекты по созданию программного обеспечения для заказчиков как в финансовом секторе, так и в других отраслях экономики, например промышленной, розничной, нефтегазовой.

Уже сейчас Bell Integrator отмечает повышенный спрос на свои услуги, в связи с чем значительно выросло число вакансий, в том числе в Пензенском регионе. Фирма пополняет свою команду разработчиками, аналитиками, тестировщиками, руководителями проектов и другими специалистами.

К предложению стоит присмотреться, тем более что условия труда, проекты и уровень зарплаты здесь вполне достойные, а сама компания демонстрирует ежегодный рост.

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