20 лет вместе: «Караван» поздравил пензенцев с Днем торговли

24.07.2023 | 10:44

Сотрудников «Каравана» и «Скидкино» наградили по случаю Дня торговли. Почетные грамоты Минпромторга России, Законодательного собрания и Минсельхоза Пензенской области получили более 30 человек, которые работают круглосуточно, чтобы обеспечить необходимыми товарами жителей региона.

«От всей души поздравляем наших любимых покупателей с Днем торговли и благодарим за то, что на протяжении стольких лет они остаются с нами», - отметила директор Елена Учайкина.

История региональной сети началась 20 лет назад. Первый магазин розничной торговли появился в Пензе в 2003 году. Единственный в регионе «Караван» находился в районе Аустрина, 139.

«Коллектив тогда состоял из 5 человек. Все начиналось с оптовой торговли, база располагалась в районе Севера. К нам обращалось много покупателей с просьбами продать товар в розницу. Так возникла идея открыть универсам», - рассказала Елена Учайкина.

«Караван» стал одним из первых магазинов самообслуживания, тогда Пенза еще не была избалована большим выбором сетей.

Цены было решено сохранить на уровне оптовых. От покупателей отбоя не было. Начав с пары тысяч видов товаров, «Караван» постепенно наращивал обороты. Для сравнения - сейчас сеть обеспечивает постоянное присутствие на полках более 10 тысяч наименований. А это мощная логистика, требующая баз, транспорта, обслуживающего персонала и даже программного обеспечения: «Караван» разработал собственный программный продукт, чтобы избежать сбоев в цепочке поставок.

Сейчас на месте первого «Каравана» работает современный магазин сети. Рядом расположен дискаунтер «Скидкино», который, по сути, стал прототипом первого супермаркета, единственного в городе, где пензенцы могли покупать продукты по оптовым ценам.

«Скидкино» входит в семейство магазинов «Караван». Приемлемые цены здесь удается держать за счет более скромного оформления и выкладки товаров. Покупатель не переплачивает за богато оформленные витрины.

Необходимость появления магазинов низких цен продиктована временем: у населения региона есть запрос на недорогие товары. Сеть «Скидкино» давно перешагнула границы города и устремилась в районы. Сейчас магазины-дискаунтеры есть почти во всех уголках Пензенской области.

«Караваны» продолжают наращивать сервис. Новым шагом стало открытие отделов собственного производства. Спрос на готовую еду, вкусную и свежую, продолжает расти.

Шеф-повары «Каравана» разработали меню, состоящее из популярных блюд: блины, пицца, роллы, блюда гриль, любые салаты на выбор.

Сегодня в региональной сети «Караван» в отделах собственного производства работают более 500 сотрудников, за сутки один магазин производит до 200 кг еды.

Появление сети ремесленных пекарен «Пан Калач» в «Караванах» - новая веха в организации здорового питания жителей и гостей Пензы. В уникальных подовых печах здесь выпекают бездрожжевой хлеб из шугуровской муки. Технология опять же разработана пензенским аграрием. Свежее сырье эксклюзивно поставляют в «Пан Калач».

Чтобы обеспечить город, группа компаний «Дионис», куда входит семейство магазинов «Караван», начала заниматься аграрным делом.

В Мокшанском районе возродили предприятие, где еще в советские времена выращивали ароматную продукцию. Сейчас бренд «Мокшанская ягода» известен не только в Пензе, но и далеко за ее пределами. Компания обрабатывает самые большие по площади плантации в Приволжском федеральном округе.

Клубника, малина, голубика, ежевика, яблоки - с каждым годом аграрии наращивают разнообразие видов и сортов. Все это доступно пензенцам в сети «Караван».

Группа компаний «Дионис» стала еще и самым крупным производителем овощей, которые также можно купить в «Караванах» и «Скидкино». Поля агрофирмы «Раздолье» расположены в селе Оленевка в пригороде Пензы и в Колышлейке. Компания специализируется на производстве всего, что входит в борщевой набор: картофеля, лука, моркови, капусты, свеклы.

Там же находятся гигантские овощехранилища, где соблюдены все условия для сохранения овощами свежести. Всегда свежие продукты можно заказать с доставкой на дом через сервис «Торнадо».

В Оленевке не остановились на сортировке и фасовке - открыли уникальный завод по производству крахмала, который пока является единственным в ПФО. Он рассчитан на переработку ста тонн картофеля в сутки.

Фактически с первых дней СВО «Караван» наладил помощь фронту. Это не только гуманитарные грузы, но и забота о тех, кто остался в тылу. Сотрудники семей мобилизованных получили дополнительную финансовую поддержку. Востребованным оказался и труд шеф-поваров «Каравана». Они готовили завтраки, обеды и ужины для тех, кто готовился защищать Родину в учебных частях.

Вся большая и слаженная команда, которая выросла до 5 тысяч человек, работает на благополучие Пензенской земли, здоровье ее жителей, стабильное развитие экономики.

«Развитие бизнеса - это бесконечный творческий процесс, который требует большой энергии и любви к родной земле и к людям, ее населяющим. Мы ценим наших любимых покупателей и готовы расти и совершенствоваться, отвечая требованиям времени», - подвел итог учредитель сети «Караван» Дмитрий Лаврентьев.