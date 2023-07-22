Срок между прививками от COVID-19 хотят увеличить

22.07.2023 | 13:34

Минздрав России предлагает изменить интервал до повторной вакцинации с 6-месячного на годичный. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Повторная вакцинация (ревакцинация) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится не ранее, чем через один год после предыдущей вакцинации», - говорится в документе.

Как пояснил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, такие изменения обусловлены улучшением ситуации с коронавирусом в стране.

«В связи с улучшением в РФ эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции и отсутствием новых вариантов SARS-CoV-2, вызывающих обеспокоенность, обновлены рекомендации по тактике повторной вакцинации граждан от COVID-19. Для профилактики инфекции рекомендуется проводить повторную вакцинацию через один год после введения последней дозы вакцины первичной вакцинации или предыдущей ревакцинации», - цитирует специалиста ТАСС.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против коронавируса целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан.

Речь идет о людях старше 18 лет, которые ранее не болели или не прививались от ковида, а также о лицах в возрасте 60+ и с рядом хронических заболеваний (бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, онкологических, туберкулеза, сахарного диабета и ожирения, ВИЧ-инфекции и некоторых других).

Тем не менее, по словам Чуланова, люди, не относящиеся к группам риска, также могут пройти повторную вакцинацию для повышения иммунитета к возбудителю новой коронавирусной инфекции.