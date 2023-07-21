Сетевое издание|18+|Пятница|21 июл 2023|15:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Жителям Заводского района объяснили, почему воду не дали вовремя

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Отключение воды в Заводском районе Пензы затянулось. Причиной приостановки ХВС стала замена запорной арматуры и профилактические работы на сетях.

Планировалось, что подача ресурса прекратится на сутки - с 8:00 четверга, 20 июля, до 8:00 пятницы, 21-го. Однако после обозначенного срока в Сети начали появляться сообщения о том, что воду так и не дали.

«Заводской район, вторые сутки без воды, в близлежащих магазинах воды тоже нет. Куда обратиться, чтоб подвоз воды обеспечили людям!!!», «Мне Горводоканал в 10:30 ответил, что воду дали и скоро появится в домах. Сейчас посмотрел в подвале на ул. Комсомольская, давление 0 атм, тишина», «Г. Титова когда будет? Ждем», - писали пензенцы.

Чем больше проходило времени, тем выше становился градус накала.

«Где вода в Заводском? Обещали в 8 утра дать!?», «Администрация, почему не отвечаете на вопросы по поводу воды в Заводском районе? Когда ждать воду?» - требовали пензенцы.

Редакция сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась в ресурсоснабжающую организацию с просьбой прокомментировать ситуацию.

«При заполнении системы после включения в 8:00 произошло западание запорной арматуры на водоводе диаметром 500 мм. В настоящее время ведутся работы по замене запорной арматуры, после завершения которых подача воды будет восстановлена», - сообщили в пресс-службе предприятия.

Также редакцию заверили, что работы по замене арматуры уже близятся к окончанию.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте