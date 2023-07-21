Жителям Заводского района объяснили, почему воду не дали вовремя

21.07.2023 | 15:06

Отключение воды в Заводском районе Пензы затянулось. Причиной приостановки ХВС стала замена запорной арматуры и профилактические работы на сетях.

Планировалось, что подача ресурса прекратится на сутки - с 8:00 четверга, 20 июля, до 8:00 пятницы, 21-го. Однако после обозначенного срока в Сети начали появляться сообщения о том, что воду так и не дали.

«Заводской район, вторые сутки без воды, в близлежащих магазинах воды тоже нет. Куда обратиться, чтоб подвоз воды обеспечили людям!!!», «Мне Горводоканал в 10:30 ответил, что воду дали и скоро появится в домах. Сейчас посмотрел в подвале на ул. Комсомольская, давление 0 атм, тишина», «Г. Титова когда будет? Ждем», - писали пензенцы.

Чем больше проходило времени, тем выше становился градус накала.

«Где вода в Заводском? Обещали в 8 утра дать!?», «Администрация, почему не отвечаете на вопросы по поводу воды в Заводском районе? Когда ждать воду?» - требовали пензенцы.

Редакция сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась в ресурсоснабжающую организацию с просьбой прокомментировать ситуацию.

«При заполнении системы после включения в 8:00 произошло западание запорной арматуры на водоводе диаметром 500 мм. В настоящее время ведутся работы по замене запорной арматуры, после завершения которых подача воды будет восстановлена», - сообщили в пресс-службе предприятия.

Также редакцию заверили, что работы по замене арматуры уже близятся к окончанию.