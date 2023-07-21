Пензенские туристы стали чаще выбирать курорты Приэльбрусья

21.07.2023 | 14:30

Одним из самых популярных туристических направлений в России был и остается Эльбрус. Аналитики отмечают увеличение потока туристов из большинства регионов страны, в том числе из Пензенской области.

Так, в 2023 году на турбазах Приэльбрусья побывало на 11,9% больше пензенцев, чем в 2022-м. В этих местах они проговорили более 35 тысяч минут, то есть почти месяц беспрерывного общения. Трафик в сети оператора в этом году вырос на 6%. Кроме того, туристы из Сурского края в 2023 году прокачали более терабайта данных - такого объема достаточно, чтобы загрузить в социальные сети 400 тысяч фото с красочными пейзажами.

А теперь на северном склоне самой высокой горы в Европе доступны голосовой сервис и мобильный интернет. Компания «МегаФон» запустила сезонную базовую станцию в местечке Джилы-Су в Кабардино-Балкарии. Она установлена на высоте около 3 800 м над уровнем моря и является второй по высоте на Северном Кавказе.

Благодаря новому объекту устойчивая связь налажена на более чем 20 целебных источниках, известных далеко за пределами республики, и многочисленных тропах «Поляна каменных грибов», «Немецкий аэродром», «Поляна Эммануэля», «Водопады Джилы-Су».

Неподалеку от станции база МЧС. Спасатели хорошо знают: от устойчивой связи в горах зависит не столько комфорт, сколько в первую очередь безопасность.

Также рядом находится штурмовой лагерь «Теплый стан», из которого альпинисты начинают восхождение на Эльбрус с северной стороны. Этот маршрут сложнее южного, но даже более популярен из-за живописных видов.

Для того чтобы отдыхающие всегда оставались на связи со своими родными и близкими, новая телеком-инфраструктура, запущенная в Джилы-Су, работает автономно - от дизельного генератора. Поскольку подвезти топливо к ней можно только летом, то и покрытие она обеспечивает исключительно в теплое время года, до октября включительно. Однако именно в этот период мобильная связь здесь наиболее востребована: и местные жители, и гости республики предпочитают посещать эти места летом и в начале осени.