Бренд «Индилайт» принял участие в VK Fest 2023

21.07.2023 | 09:46

Бренд «Индилайт» группы компаний «Дамате» принял участие в VK Fest 2023 - одном из самых популярных городских open-air фестивалей в России.

Программа фестиваля, который проводится уже 8 лет, объединяет актуальные тренды разных сфер, от музыки и блогинга до видеоигр и технологий. VK Fest выступает за здоровый отдых и уделяет особое место спорту, образованию и благотворительности.

Бренд «Индилайт» является двукратным обладателем награды «Марка номер один в России», его выбирают 92% покупателей индейки.

На VK Fest 2023 в Санкт-Петербурге, Сочи и Москве была представлена бренд-зона «Индилайт» - территория с пятью интерактивными зонами: сухим бассейном, наполненным шариками, баскетбольной площадкой, большой дженгой, брендированной фотозоной из атласных лент и зоной отдыха с мягкими пуфами.

«Индилайт» специально предусмотрел разные виды активностей на стенде, чтобы привлечь максимально широкую аудиторию: родители могли отдохнуть от фестивальной суеты на пуфах, пока дети играли в бассейне или с дженгой, подростки активно соревновались в баскетболе и фотографировались у фотозоны.

С посетителями бренд-зоны взаимодействовали промоутеры, которые разыгрывали стикерпак, разработанный специально для фестиваля, помогали сделать фото и проводили дегустации колбасных новинок от «Индилайт».

За время фестиваля стенд посетили более 3 000 человек.

Продукция из мяса индейки «Индилайт» вышла на рынок летом 2013 года. Сейчас бренд представлен во всех федеральных округах Российской Федерации. Ассортимент насчитывает более 400 позиций из индейки. Это рубленое мясо, полуфабрикаты, маринады, фарши, субпродукты, а также продукция глубокой переработки: сосиски, колбасы, ветчины и готовые к употреблению продукты из 100% мяса индейки.