В области уровень младенческой смертности вырос в полтора раза

20.07.2023 | 09:10

В Пензенской области за январь - май 2023 года зарегистрировали смерть 21 ребенка до года. Это на 8 больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Такие данные приводит Росстат.

Специалисты подсчитали, что на 1 000 родившихся в регионе детей пришлось 6 младенческих смертей. Показатель выше, чем в прошлом году (3,4).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала Пензенскую область в числе регионов с «крайне низким уровнем рождаемости». Правительство РФ совместно с местными властями должно разработать ряд мер для роста показателей.

По данным Росстата за январь - апрель, коэффициент рождаемости на 1 000 населения региона составил 6,3. Это меньше, чем за тот же период прошлого года - 6,5.