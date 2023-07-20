Сетевое издание|18+|Четверг|20 июл 2023|10:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Турпоток из Пензы в Сочи увеличился на 19,1%

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Теплое море, красивая природа и много солнца - это причины, по которым Краснодарский край пользуется высоким спросом у россиян в период отпусков. Ежегодно его посещают более 15 млн отдыхающих. Какие места являются самыми популярными, определили специалисты «МегаФона», проанализировав онлайн‑трафик.

В целом аналитики с начала лета отмечают увеличение туристического потока в северной части побережья, Сочи и Адлера на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пользователи, побывавшие здесь, проговорили 9 млн минут и сгенерировали интернет‑трафик на 709 ТБ. Это сравнимо с 17 годами беспрерывного общения и безостановочным просмотром нового сезона снятого в Сочи сериала «Ищейка (Кушнир)» на протяжении 110 лет.

Отдыхающих принимают города и поселки вдоль всего побережья - от Анапы до Сочи. Помимо солнцезащитного крема, панамы и сланцев, в первую половину лета абоненты «МегаФона» не забывали взять с собой и смартфон. Они активно выходили в Сеть, совершали и принимали звонки.

63% из них проводили отпуск в Сочи. Больше всего туда приехало жителей Москвы и Подмосковья, Ленинградской и Самарской областей.

Жители Пензенской области также в большинстве своем выбирали Сочи. В июне в этот город из Пензы прибыло на 19,1% больше отдыхающих, чем в июне 2022 года.

Турпоток из Пензы в Геленджик увеличился примерно на 10%, а в Анапу остался на уровне прошлого года.

Чтобы отдыхающие всегда оставались на связи с родными и близкими, в Краснодарском крае продолжается развитие сети. С начала года там построено и модернизировано свыше 235 объектов связи более чем в 30 населенных пунктах. Так что путешественники могут загружать карты, звонить близким, делиться контентом в социальных сетях и мессенджерах на высоких скоростях.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте