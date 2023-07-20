Турпоток из Пензы в Сочи увеличился на 19,1%

20.07.2023 | 10:08

Теплое море, красивая природа и много солнца - это причины, по которым Краснодарский край пользуется высоким спросом у россиян в период отпусков. Ежегодно его посещают более 15 млн отдыхающих. Какие места являются самыми популярными, определили специалисты «МегаФона», проанализировав онлайн‑трафик.

В целом аналитики с начала лета отмечают увеличение туристического потока в северной части побережья, Сочи и Адлера на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пользователи, побывавшие здесь, проговорили 9 млн минут и сгенерировали интернет‑трафик на 709 ТБ. Это сравнимо с 17 годами беспрерывного общения и безостановочным просмотром нового сезона снятого в Сочи сериала «Ищейка (Кушнир)» на протяжении 110 лет.

Отдыхающих принимают города и поселки вдоль всего побережья - от Анапы до Сочи. Помимо солнцезащитного крема, панамы и сланцев, в первую половину лета абоненты «МегаФона» не забывали взять с собой и смартфон. Они активно выходили в Сеть, совершали и принимали звонки.

63% из них проводили отпуск в Сочи. Больше всего туда приехало жителей Москвы и Подмосковья, Ленинградской и Самарской областей.

Жители Пензенской области также в большинстве своем выбирали Сочи. В июне в этот город из Пензы прибыло на 19,1% больше отдыхающих, чем в июне 2022 года.

Турпоток из Пензы в Геленджик увеличился примерно на 10%, а в Анапу остался на уровне прошлого года.

Чтобы отдыхающие всегда оставались на связи с родными и близкими, в Краснодарском крае продолжается развитие сети. С начала года там построено и модернизировано свыше 235 объектов связи более чем в 30 населенных пунктах. Так что путешественники могут загружать карты, звонить близким, делиться контентом в социальных сетях и мессенджерах на высоких скоростях.