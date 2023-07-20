Сетевое издание|18+|Четверг|20 июл 2023|18:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Губернатор оценил строительство домов для сотрудников «Русмолко»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В п. Зеленый Дол Сердобского района в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» компания «Русмолко» строит индивидуальные жилые дома для своих сотрудников, выделив на эти цели 64 млн рублей. Еще 75 млн направлены из федерального, областного и местного бюджетов.

Уже введены в эксплуатацию 20 строений, еще 6 возводятся.

В четверг, 20 июля, в поселке побывал губернатор Олег Мельниченко, он высоко оценил как уже заселенные дома, так и строящиеся.

Жилые дома общей площадью 2 000 кв. м расположены в непосредственной близости от молочного комплекса «Русмолко» на 7 200 голов. Каждый дом рассчитан на одну семью и при сдаче полностью готов к заселению.

Внутри выполнен качественный ремонт с отделкой под ключ. Проведено электричество и индивидуальное газовое отопление, холодное и горячее водоснабжение, устанавливаются кухонные плиты и вся сантехника. Жильцам необходимо лишь завезти мебель.

При каждом доме есть собственный приусадебный участок площадью 10 соток, что дает возможность организовать зону отдыха или огород.

Вместе с жильем будет построена площадка с детскими игровыми элементами и сооружениями для занятий спортом. Предусмотрены зоны для дальнейшего размещения магазина, фельдшерско-акушерского пункта и других социально важных объектов.

Дома предназначены для работников предприятий «Русмолко», не имеющих жилья в Сердобском районе или нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также сотрудников, желающих переехать в этот район.

После завершения строительства дома передадут участникам программы в аренду по договору социального найма. В дальнейшем работнику предоставляется право выкупить жилье на особых условиях: через 5 лет работы по трудовому договору с «Русмолко» - за 10% от расчетной стоимости, а по истечении 10 лет - за 1% от расчетной стоимости.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте