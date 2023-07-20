Губернатор оценил строительство домов для сотрудников «Русмолко»

20.07.2023 | 16:27

В п. Зеленый Дол Сердобского района в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» компания «Русмолко» строит индивидуальные жилые дома для своих сотрудников, выделив на эти цели 64 млн рублей. Еще 75 млн направлены из федерального, областного и местного бюджетов.

Уже введены в эксплуатацию 20 строений, еще 6 возводятся.

В четверг, 20 июля, в поселке побывал губернатор Олег Мельниченко, он высоко оценил как уже заселенные дома, так и строящиеся.

Жилые дома общей площадью 2 000 кв. м расположены в непосредственной близости от молочного комплекса «Русмолко» на 7 200 голов. Каждый дом рассчитан на одну семью и при сдаче полностью готов к заселению.

Внутри выполнен качественный ремонт с отделкой под ключ. Проведено электричество и индивидуальное газовое отопление, холодное и горячее водоснабжение, устанавливаются кухонные плиты и вся сантехника. Жильцам необходимо лишь завезти мебель.

При каждом доме есть собственный приусадебный участок площадью 10 соток, что дает возможность организовать зону отдыха или огород.

Вместе с жильем будет построена площадка с детскими игровыми элементами и сооружениями для занятий спортом. Предусмотрены зоны для дальнейшего размещения магазина, фельдшерско-акушерского пункта и других социально важных объектов.

Дома предназначены для работников предприятий «Русмолко», не имеющих жилья в Сердобском районе или нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также сотрудников, желающих переехать в этот район.

После завершения строительства дома передадут участникам программы в аренду по договору социального найма. В дальнейшем работнику предоставляется право выкупить жилье на особых условиях: через 5 лет работы по трудовому договору с «Русмолко» - за 10% от расчетной стоимости, а по истечении 10 лет - за 1% от расчетной стоимости.