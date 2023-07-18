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Общество

Участникам СВО хотят разрешить самим готовиться к экзамену на права

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Участникам специальной военной операции предлагается разрешить сдавать экзамен на получение водительских прав без прохождения профессионального обучения, а лишь по результатам самоподготовки. Речь идет об управлении мотоциклом и легковым автомобилем (категории А и В).

Проект изменений Федерального закона «О безопасности дорожного движения» опубликован в электронной базе Госдумы. Его внесли на рассмотрение тамбовские депутаты.

«Допускается самостоятельная подготовка водителей на получение права на управление транспортными средствами категорий «А» и «В» в объеме соответствующих программ профессионального обучения водителей транспортных средств гражданами, участвующими в специальной военной операции», - говорится в нем.

По мнению разработчиков законопроекта, такая мера поддержки должна быть доступна всем категориям военнослужащих, участвующих в СВО.

«Предлагаемая законодательная инициатива позволит... оперативно получить водительские права и использовать транспортные средства, в том числе для реализации служебных задач в ходе проведения специальной военной операции», - указывается в пояснительной записке.

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