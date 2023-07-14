Пензенцев приглашают на презентацию LADA Vesta нового поколения

14.07.2023 | 15:54

В субботу, 15 июля, официальный дилер LADA «Сура-Моторс-авто» приглашает всех познакомиться с долгожданной премьерой - LADA Vesta нового поколения.

Гостей мероприятия ждет: презентация автомобиля, запись на тест-драйв, яркая развлекательная программа, мастер-классы и подарки.

Для посетителей будут работать фуд-корт, бар мороженого, аниматоры.

Уточнить подробности и зарегистрироваться можно по телефону +7 (8412) 20 04 94.

Начало в 11:00 по адресу: г. Пенза, район «Кривозерье», ул. Ижевская, стр. 2а.

Больше информации о модели на сайте sura-motors.lada.ru/cars/vesta.