Пензенцев приглашают на презентацию LADA Vesta нового поколения

В субботу, 15 июля, официальный дилер LADA «Сура-Моторс-авто» приглашает всех познакомиться с долгожданной премьерой - LADA Vesta нового поколения.
Гостей мероприятия ждет: презентация автомобиля, запись на тест-драйв, яркая развлекательная программа, мастер-классы и подарки.
Для посетителей будут работать фуд-корт, бар мороженого, аниматоры.
Уточнить подробности и зарегистрироваться можно по телефону +7 (8412) 20 04 94.
Начало в 11:00 по адресу: г. Пенза, район «Кривозерье», ул. Ижевская, стр. 2а.
Больше информации о модели на сайте sura-motors.lada.ru/cars/vesta.
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