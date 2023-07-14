Еще на 7 улицах Пензы на сутки отключат холодную воду

В следующий вторник, 18 июля, на нескольких улицах Пензы на сутки отключат холодную воду. Об этом предупредила пресс-служба администрации города.
Ресурса не будет с 8:00 18-го числа до 8:00 19-го.
Речь идет об улицах Богданова, Калинина, Белинского, Советской, Володарского, Максима Горького, Большой Радищевской и площади Маршала Жукова.
«На период отключения организуют подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», - уточнили в мэрии.
Ранее сообщалось, что также на сутки ресурс отключат в Заводском районе. Воды не будет с 8:00 20 июля до 8:00 21-го.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀