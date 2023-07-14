Еще на 7 улицах Пензы на сутки отключат холодную воду

14.07.2023 | 14:56

В следующий вторник, 18 июля, на нескольких улицах Пензы на сутки отключат холодную воду. Об этом предупредила пресс-служба администрации города.

Ресурса не будет с 8:00 18-го числа до 8:00 19-го.

Речь идет об улицах Богданова, Калинина, Белинского, Советской, Володарского, Максима Горького, Большой Радищевской и площади Маршала Жукова.

«На период отключения организуют подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», - уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что также на сутки ресурс отключат в Заводском районе. Воды не будет с 8:00 20 июля до 8:00 21-го.