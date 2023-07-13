Со смотровой площадки на Западной Поляне будет видно Арбеково

13.07.2023 | 15:50

В Пензе начали облагораживать смотровую площадку на Западной Поляне. Жалобы на ее состояние от горожан поступали давно. Жители просили привести зону отдыха в порядок и принимали участие в обсуждении концепции развития территории.

Там мог появиться торговый центр, спортивный или культурный объект. Но в итоге было решено оставить площадке ее назначение.

О старте благоустройства сообщил глава города Пензы Александр Басенко в четверг, 13 июля, в своем telegram-канале.

«Сегодня работники МБУ «Пензавтодор» приступили к вырубке поросли американского клена и сухих деревьев, оформлению кустарников. Общая площадь объекта - 2 550 кв. метров. В приоритете - свободный обзор в сторону микрорайона Арбеково», - рассказал Александр Басенко.

Борьба с растительностью займет около двух недель.

Если не подведет погода, на территории до осени должны появиться асфальтированные дорожки, лавочки и клумбы. Следить за смотровой площадкой будет «Пензавтодор».

«Надеюсь, что жители и гости города будут с удовольствием посещать знаковое место и бережно к нему относиться», - добавил Александр Басенко.