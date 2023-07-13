Как люди с инвалидностью делают бизнес в Пензенской области

13.07.2023 | 17:00

В Пензенской области завершился образовательный курс для людей с инвалидностью «Начни свое дело». Он собрал действующих предпринимателей и тех, кто делает только первые шаги в бизнесе. Участниками курса стали 25 человек.

В течение месяца они изучали финансовое планирование, маркетинговые инструменты, принципы эффективной презентации, а также с индивидуальным сопровождением опытных наставников разрабатывали бизнес-планы развития своих компаний.

Созданные проекты участники презентовали экспертной комиссии на демодне. По итогам защиты проект Павла Рутмана «Художественное литье цветных металлов» был признан лучшим и получил поддержку - 150 тысяч рублей от генерального партнера ООО «НП «Моторные технологии». Павел занимается изготовлением ювелирных изделий из цветных металлов, сейчас налаживает производство сувенирной продукции.

Алексей Сапыряев с проектом столярной мастерской, где дети и взрослые учатся выжиганию и геометрической резьбе по дереву, получил 30 тысяч рублей от благотворительного фонда «Новая энергия жизни».

Юлия Филина, презентовавшая проект семейной арт-студии, получила 30 тысяч рублей от группы компаний «Ростум». А маркетинговое агентство Heartbiz разработает рекламную стратегию еще для троих участников.

Однако и это не все. Выпускники курса будут претендовать на безвозмездную финансовую поддержку от Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области. Впервые в 2023 году в России индивидуальным предпринимателям с инвалидностью, не имеющим наемных сотрудников, будут выдавать гранты в размере до 500 тысяч рублей.

Бесплатное обучение было организовано центром «Мой бизнес» в рамках реализации на территории региона нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».