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Общество

Бренд «Индилайт» стал победителем премии «Здоровое питание»

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Бренд «Индилайт» отметили премией «Здоровое питание». В высоком качестве продукции убедились как эксперты, так и покупатели.

Премией «Здоровое питание» ежегодно награждаются компании, которые внесли большой вклад в стимулирование и продвижение идей здорового питания среди потребителей. В 2023-м награды получила продукция гриль-линейки «Индилайт». Ее отметили в двух номинациях: «Лучшая торговая марка мяса индейки» и «Выбор потребителя».

В первой номинации продукцию «Индилайт» оценили диетологи, врачи и представители НИИ питания. Они попробовали котлетную линейку и натуральные полуфабрикаты и поставили высшие оценки за вкус и качество продуктов.

В номинации «Выбор потребителя» продукцию продегустировали простые покупатели и тоже высоко ее оценили.

Победителей определяли совместно с крупнейшим исследовательским холдингом Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии Romir, основываясь на потребительских тестах.

«Мы рады, что «Индилайт» получил премию «Здоровое питание». Для нас важно, чтобы потребитель был уверен в качестве, пользе и вкусе продукции, поэтому при ее производстве мы используем только лучшие ингредиенты: свежее мясо индейки, ароматные приправы и специи. Специалисты тщательно подбирают их пропорции и сочетания, чтобы порадовать покупателей идеально сбалансированным продуктом, который легко и просто готовить. Мы уверены, что среди широкого ассортимента наших продуктов каждый выберет себе что-то по вкусу», - прокомментировала заместитель генерального директора по продажам и маркетингу «Дамате» Дарья Лащенко.

Кроме того, в рамках мероприятия бренд-шеф «Индилайт» провел мастер-класс по приготовлению блюд из индейки, а ведущие разыграли призы среди гостей фестиваля.

Премия «Здоровое питание» - ежегодная награда, призванная способствовать привлечению внимания общества к популяризации здорового образа жизни в целом и питания в частности. Премия и фестиваль «Вкусно!» инициированы фондом «Социальные проекты» совместно с ФГБУ «НИИ питания РАМН» и проводятся при поддержке Правительства Москвы.

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