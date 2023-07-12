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Общество

Губернатор оценил ход строительства дома для сотрудников «Дамате»

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Во вторник, 11 июля, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил стройплощадку в Нижнеломовском районе, где опережающими темпами возводится жилой 12-квартирный дом для сотрудников «Дамате». Он высоко оценил ход работ на объекте.

Трехэтажное здание ЖК «Соловьи» общей площадью 684 кв. м появится в селе Кривошеевка. В непосредственной близости расположены основные производственные площадки крупнейшего в России комплекса по производству индейки группы компаний «Дамате».

Общая стоимость строительства - 50 млн рублей, 19% от суммы в проект инвестирует «Дамате», остальные средства направляются из федерального, областного и местного бюджетов в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области».

В феврале 2023 года путем конкурсных процедур был определен подрядчик-застройщик, с которым заключили контракт. Сразу же стартовали работы. Сейчас завершается обустройство кровли, начата внутренняя отделка. По плану объект должны сдать в ноябре, а в начале 2024-го жильцы уже смогут заехать в новые квартиры.

Одноподъездный жилой дом на 36 человек будет состоять из квартир площадью 42 и 72 кв. м. Для комфортного проживания предусмотрено создание инфраструктуры: освещение, водоснабжение, канализация, газ, внутренние тротуары. Будут построены парковка, детская площадка с игровыми элементами и сооружениями для занятий спортом. На это предусмотрено более 3 млн рублей.

В программе участвуют работники предприятий ГК «Дамате», не имеющие собственного жилья в Нижнеломовском районе или нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также сотрудники, желающие переехать в указанный район. Квартиры будут переданы им в аренду. В дальнейшем сотруднику предоставят право выкупа жилья на льготных условиях.

«Дамате» - крупнейший работодатель в Пензенской области. Компания постоянно создает новые места и продолжает набор сотрудников на свои предприятия в связи с запуском новых и расширением действующих производственных мощностей, увеличением земельного банка. Компания имеет возможность приглашать специалистов из всех регионов России, оказывает помощь в переезде из других субъектов РФ.

Напомним, «Дамате» реализовала собственную жилищную программу для специалистов. Все такие объекты расположены недалеко от производственных площадок компании. При необходимости специалисты и руководители обеспечиваются арендованными служебными квартирами или жильем из собственного жилого фонда.

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