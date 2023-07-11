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Общество

Отцам хотят выделять по 2 000 рублей на досуг с детьми

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Заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов предложил выделять отцам по 2 000 рублей на совместный с детьми досуг. Соответствующий пост он опубликовал в своем канале в Telegram во вторник, 11 июля.

«Хочу поднять важный вопрос, связанный с ролью отца в семье. Существует стереотип: воспитанием ребенка занимается мать. Однако в России есть миллионы включенных и ответственных пап! Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения отцов и детей», - заявил депутат.

Он предложил ввести «Отцовскую карту», на которую государство ежемесячно зачисляло бы 2 000 рублей на каждого ребенка.

«Деньги можно будет потратить на совместный поход папы с сыном или дочерью в кино, зоопарк, детское кафе. А мамы получат такую нужную им возможность отдохнуть, уделить время себе, перезагрузиться», - объяснил Чернышов.

Он уточнил, что уже направил соответствующее предложение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

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