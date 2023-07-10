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Общество

«МегаФон» признан лучшим по скорости интернета и покрытию сети

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«МегаФон» в 2023 году сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Таковы итоги независимого исследования международной компании Ookla®.

Исследование подтверждает лидерство «МегаФона» по скорости интернета и в Пензенской области.

Специалисты изучили замеры скорости, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest® в течение первого полугодия. Для составления рейтинга в Ookla проанализировали 5 млн замеров с 1 млн различных устройств.

Чтобы оценить покрытие сетей, изучали наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100 × 100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla ориентировались на более чем 3,2 млрд замеров, полученных от 2 млн уникальных устройств.

По покрытию сети «МегаФон» признан лидером второй год подряд, а по скорости мобильного интернета оператор сохраняет за собой первенство на протяжении семи лет. Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных - 9,71 Мбит/с.

«За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи - сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, в том числе в регионах, в небольших населенных пунктах, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга - перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE - мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть. Мы также оперативно реагировали на увеличение трафика отдельных сервисов и использовали технические возможности для повышения скорости соединения, например с начала года увеличили пропускную способность в каналах связи с сервисами VK и Telegram более чем на 40%», - прокомментировал технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

«МегаФон» внедряет и новые технологии для абонентов. Так, в 2022 году его признали лидером в России по развитию VoLTE (технологи звонков с мгновенным соединением и чистым звуком). Оператор первым дал доступ абонентам по всей стране к технологии VoWiFi.

Исследование подтверждает лидерство «МегаФона» по скорости мобильного интернета и в Пензенской области. Во втором квартале 2023-го оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе на 21% по сравнению со вторым кварталом прошлого года: теперь она составляет 38,65 Мбит/с. В Пензе медианная скорость еще больше - 44,13 Мбит/с.

«МегаФон» продемонстрировал лучший показатель по результатам более 12 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в регионе.

Основано на анализе компанией Ookla® данных Speedtest Intelligence® о медианной скорости загрузки в Пензенской области за второй квартал 2023 г. Товарные знаки Ookla используются по лицензии и перепечатываются с разрешения.

Более подробную информацию можно прочитать здесь.

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