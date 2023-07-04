В Пензенской области летом продажи детских гаджетов выросли на 35%

04.07.2023 | 18:26

Самым популярным подарком по итогам учебного года стали смарт-часы - их выбрали 78% родителей. 22% предпочли купить детские планшеты. Такие данные озвучили аналитики «Мегафона».

В Пензенской области наиболее востребованы гаджеты для детей от брендов Aimoto, Elari, Fontel, Geozon и Jet. При этом каждые вторые купленные часы поддерживают 4G, что позволяет родителям не только видеть местоположение ребенка, но и общаться с ним по голосовой и видеосвязи.

Среди планшетов пользователи выбрали гаджеты от брендов Bron и Everstone. Они дают возможность рисовать, играть, делать заметки и презентации и при этом экономить бумагу и, как следствие, заботиться о природе.

85% детских гаджетов приобретались в салонах связи и только 15% - в интернет-магазинах. Вероятно, часть покупок мамы и папы делают вместе с детьми, которым интересно лично поучаствовать в выборе.

«Обычно высокий спрос на подобные товары фиксируется в августе и сентябре. Накануне нового учебного года и в первых числах сентября продается почти половина от годового объема детских планшетов и смарт-часов в регионе. В этом году отметили повышенный спрос уже в мае - он более чем на треть превысил прошлогодние значения.

Думаю, что такие устройства являются отличным подарком школьникам к окончанию учебного года и одновременно делают жизнь родителей проще и спокойней - особенно во время каникул, когда дети уезжают к бабушкам или в летние лагеря. А мы со своей стороны делаем все, чтобы обеспечить нашим абонентам уверенный сигнал и быструю загрузку данных. В этом году, например, запустили новое телеком-оборудование в Сурске и Каменке, где скорость передачи данных выросла до 75%», - рассказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.