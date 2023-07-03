На Ozon можно развиваться с любым товаром: история фабрики из Пензы

03.07.2023 | 12:07

Фабрика MR58 начала делать столы в 2020 году, а через 2 года стала продавать их на Ozon. Поначалу ее владельцы Владимир Конов и Дмитрий Ковальский сомневались, стоит ли выходить на маркетплейсы, полагая, что эти площадки подходят для повседневных товаров. Однако сейчас месячная выручка MR58 на Ozon составляет 4 миллиона рублей.

Владимир и Дмитрий рассказали, как построить успешный бизнес на маркетплейсе.

Предприниматели начали с небольшого производства на 3-4 станка, мебель продавали через сайт объявлений, без рекламы. В 2021 году Владимир и Дмитрий создали сайт своей фабрики и зарегистрировались в мебельном интернет-магазине.

К маркетплейсам на тот момент они относились скептически, полагая, что на них невозможно продавать крупногабаритные товары вроде столов, только мелкие: бытовую химию, игрушки, канцелярию.

Однако уже в следующем году свое мнение Владимир и Дмитрий изменили. Они отметили, что маркетплейсы получают все большее развитие, и решили выйти на Ozon. По их словам, выбор был сделан потому, что на этой площадке удобно продавать крупногабаритные товары, которые производит мебельная фабрика.

«Вышли на Ozon всего за один день. Это несложно: шаги интуитивно понятны, есть техподдержка, а еще база знаний с разделом о начале работы. Этот раздел подробно описывает не только регистрацию аккаунта, но и загрузку товаров. Мы выложили на старте 5-7 позиций», - рассказали Владимир и Дмитрий.

Из 3 схем логистики владельцы компании MR58 выбрали realFBS: продавец хранит товар, упаковывает и передает в доставку, а маркетплейс служит витриной. По словам бизнесменов, им удобно заниматься доставкой самим, а также экспериментировать с упаковкой.

В первый месяц мастера продали 15 столов на 350 тысяч рублей, однако решили не останавливаться - продолжили тестировать возможности маркетплейса и расширять ассортимент. Сейчас у фабрики 81 позиция, а продажи - в среднем на 4 миллиона рублей в месяц.

Мебель обычно покупают по скидке или в рассрочку и очень внимательно оценивают. Компания использует несколько способов повысить продажи.

Так, производители улучшают карточки товаров. При выборе мебели покупатель смотрит, как она будет выглядеть при разном освещении, с едой, посудой или цветами. Поэтому столы фотографируются со всех ракурсов, и при дневном, и при комнатном свете. А еще специалисты не забывают про антураж.

Ozon также позволяет добавлять видео. Благодаря ему покупатели видят столы с разных сторон и получают инструкции по сборке.

Кроме того, владельцы фабрики сразу подключили рассрочку. Мебель дорогая, поэтому бизнесмены дали возможность клиентам расплачиваться за нее по частям. Сейчас таким образом оформляется половина заказов, при этом деньги продавцам поступают за весь товар сразу, как если бы за него расплачивались наличными или картой.

Ozon дополнительно продвигает товары в рассрочку, добавляя в специальный раздел на главной, а фото сопровождает пометкой «Рассрочка 0-0-6».

Также компания участвует в акциях и распродажах. Ozon устраивает их несколько раз в месяц и активно продвигает события в соцсетях, на главной странице или баннерах. Как правило, количество заказов в дни акций у MR58 увеличивается вдвое.

Развиваться бизнесу Владимира и Дмитрия помогают аналитика и отзывы. Они смотрят графики, прислушиваются к покупателям, чтобы понимать, куда двигаться дальше.

Аналитика позволяет отслеживать продажи. Графики показывают, сколько товаров было продано и как часто их добавляют в корзину. По ним можно также сделать выводы о поведении покупателей. Например, если товар посмотрели 10 человек, а в корзину добавил только 1, значит, есть проблемы с карточкой или стоимостью.

Благодаря графикам также можно сравнить свой оборот с оборотом ближайшего конкурента или со средним оборотом в категории.

Ассортимент товара формируют в том числе отзывы. Производители изучают их и изготавливают мебель под запросы покупателей: к примеру, подбирают другой цвет подстолья или делают нераздвижной стол вместо раздвижного.

Сейчас доля Ozon занимает 60% от всех продаж MR58. На маркетплейсе компания чуть больше года, но Владимир и Дмитрий уже могут похвастаться расширением географии продаж, увеличением оборота в 10 раз, планами на новые модели и увеличением ассортимента.

«Начинающим продавцам советуем не отчаиваться при первых же проблемах. Вначале мы тоже сталкивались с трудностями: бывало, что курьерские службы разбивали столы и нам приходилось несколько раз менять упаковку, чтобы она становилась все надежнее. Но сейчас у нас нет проблем с доставкой, мы занимаемся развитием, а не решением сложных вопросов», - подчеркнули бизнесмены.

Открыть свое дело на Ozon легко. Главное - сделать первый шаг. Зарегистрироваться на сайте для продавцов можно прямо сейчас.