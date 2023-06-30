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Общество

Проект «Дамате» «Живу на лайте» получил награды на Silver Mercury

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Проект «Живу на лайте» компании «Дамате» получил три награды на одном из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury. Награждение победителей состоялось 8 июня в Москве.

Премия Silver Mercury - одна из престижнейших наград в области маркетинга, которой ежегодно отмечаются самые яркие рекламные кейсы. Участвовать в борьбе за нее могут как прямые рекламодатели, так и маркетинговые, брендинговые, рекламные, event-, PR- и коммуникационные агентства. Проекты оцениваются членами жюри - профессионалами в области коммуникаций - и заказчиками рекламных услуг.

В 2023 году награждение состоялось в Москве в 23-й раз и проходило в восьми номинациях.

Бренд «Индилайт», принадлежащий группе компаний «Дамате», представил проект «Живу на лайте». Это первый гастро-рэп-альбом, записанный творческим объединением Deep Fried Friends специально для «Индилайт». В него вошли шесть треков, посвященные продуктам из индейки: мясу, колбасам и ветчинам. Также специально для проекта были сняты три клипа и запущены AR-маски с музыкой для социальных сетей. Послушать альбом можно здесь.

Альбом получил награды в трех номинациях. Золото завоевано в номинации Best craft of audio content как лучший креативный аудиоконтент, серебро - в Branded content in digital media (за брендированный контент в цифровых медиа), бронза - в Branded content & entertainment (за брендированный контент и развлечения).

Для поддержания интереса потребителей к продукции бренда «Дамате» регулярно запускает различные кулинарные конкурсы, викторины, создает яркую анимацию, музыкальные композиции и креативные видеоролики с участием звезд шоу-бизнеса.

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