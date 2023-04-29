В Пензе провели областной конкурс участковых уполномоченных

29.04.2023 | 16:30

Участковые уполномоченные переживают, но где-то глубоко внутри - волнение не должно сказаться на результате. На областном конкурсе среди самых народных полицейских каждому сотруднику предстоит показать все, на что он способен.

На первое место претендовали 26 участковых регионального управления МВД. В программе состязаний - силовая, огневая, служебная, правовая подготовка.

«По итогам проведенных испытаний конкурсная комиссия определит победителя, который представит Пензенскую область на окружном конкурсе «Лучший по профессии», который будет проводиться на базе Уфимского юридического института 13-14 июля 2023 года», - сообщил врио начальника отдела ОДУУП и ПДН УМВД России по Пензенской области Владислав Листков.

Если пензенский участковый отличится и на окружном уровне, он получит путевку во всероссийский финал.