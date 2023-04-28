В сметах на ремонт дорог в Пензе бордюры оказались «золотыми»

28.04.2023 | 12:52

Асфальт для ремонта одного квадратного метра проезжей части стоит 1 700 рублей, тротуара - 1 600. Ремонт с бортовым камнем в разы дороже - 6 900 и 5 700 рублей соответственно.

Такие цены озвучил на сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 28 апреля, депутат Алексей Рогонов.

«Неужели у нас такие дорогие бордюры? С такими ценами никаких средств на исполнение наказов избирателей не хватит!» - изумился он.

«На все это есть сметные расценки. Есть смета, я туда не вношу никаких корректировок. Цены пишутся из расчета коммерческих предложений, я не могу их по-другому посчитать», - пояснил начальник управления ЖКХ Ильдар Усманов.

«А какова ваша позиция? Нужно ли делать мелкоямочный ремонт с этим бордюрным камнем или нет?» - не успокаивался Рогонов.

«Я думаю, ямочный ремонт - нет, а если производится замена покрытия - да, с бордюром. Мы же говорим о качестве выполнения работ», - ответил Усманов.

Тему развил председатель гордумы Владимир Мутовкин. По его мнению, расценки далеки от реальности.

«Я считаю, что сметная стоимость значительно завышена. Мы проанализировали цены тех, кто этот бордюрный камень производит, - они значительно меньше», - сообщил он.

Тем не менее, по мнению Мутовкина, цена может быть скорректирована в процессе торгов.

«Если на эти торги кто-нибудь выйдет и будет предлагать свою цену, она будет скорректирована до более реальной. Вопрос только в том, когда это будет и как мы будем исполнять наказы избирателей», - завершил он тему.