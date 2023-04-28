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Общество

В Пензе убыточные дома хотят привести в порядок за счет бюджета

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В Пензе насчитывается порядка 200 убыточных домов, которые нужно приводить в порядок за счет городского бюджета. Об этом рассказал мэр Александр Басенко на сессии городской думы в пятницу, 28 апреля.

В первую очередь это двухэтажные двухподъездные дома. За их обслуживание частным управляющим компаниям браться невыгодно, поэтому обязанность возложена на муниципальную организацию, созданную в 2022 году.

«Когда руководитель частной УК принимает решение о принятии на обслуживание того или иного дома, он прежде всего планирует, сколько денег может собрать с жильцов и сколько потратить на выполнение обязанностей. У муниципалитета нет такой возможности. В данной ситуации у нас есть обязанность принять эти дома и обслуживать», - пояснил Басенко.

По его словам, администрация организует конкурс на обслуживание домов, однако на него никто не заявляется, так как нет прибыли.

«Но там живут горожане, и мы обязаны обеспечивать им нормальные условия проживания. Задача компании - не зарабатывать, а оказывать услугу по содержанию таких домов», - подчеркнул он.

Глава Пензы также отметил, что в городе порядка 50 домов, приносящих прибыль, через голосование жильцов уже перешли из частных управляек в муниципальную компанию. Но средства, собранные с таких домов, нельзя тратить на убыточные постройки.

«Единственная возможность - вводить режим повышенной готовности за счет резерва главы города и приводить их в порядок. Эта деятельность будет только добавлять финансовую нагрузку на бюджет, но не делать этого мы не имеем права», - резюмировал Александр Басенко.

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