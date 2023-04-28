В Пензе озвучен новый срок открытия обновленной детской железной дороги

28.04.2023 | 11:16

В 2024 году планируется завершение реконструкции детской железной дороги в Пензе. Об этом сообщила депутатам Пензенской городской думы замглавы администрации города Юлия Ляпина на сессии, состоявшейся в пятницу, 28 апреля.

Детская железная дорога появилась в Пензе в 1985 году. Она стала не только местом отдыха пензенцев, но и центром профессиональной подготовки будущих железнодорожников.

В июне 2018 года встал вопрос о модернизации объекта. Планировали построить двухэтажное административное здание, современный вокзал, ангар для отстоя нашего подвижного состава.

Проект предусматривал реконструкцию участка путей протяженностью 2,4 км. Помимо этого, предполагались учебный центр, пассажирский павильон и ряд других объектов.

Изначально завершение реконструкции намечалось на начало нового сезона в 2021 году, но процесс затянулся. В конце 2021-го срок завершения работ передвинулся на 2023-й.

Теперь появилась надежда на то, что обновленная детская железная дорога все же начнет функционировать.

«Ряд работ уже проведен, в 2023 году запланировано вложить в проект порядка 155 миллионов и в 2024-м уже открыть обновленный объект», - рассказала Юлия Ляпина депутатам.