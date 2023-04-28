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Общество

OMODA C5: тест-драйв и выгодные условия покупки от ГК «Автомастер»

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OMODA - это новый автомобильный бренд, который сочетает в себе современные дизайнерские тенденции и инновационные технологии.

К середине 2023 года модельный ряд марки будет состоять из четырех машин, но уже сейчас доступны две: фастбэк-кроссовер C5 и седан S5. Данные модели доступны для покупки в Пензе, в дилерском центре OMODA на Измайлова, 15а.

OMODA C5 представлен на российском рынке в 5 комплектациях, 13 цветовых комбинациях и c 2 силовыми агрегатами: бензиновым турбированным двигателем 1.5 Turbo мощностью 147 л. с. (для переднеприводной версии) и 1.6 Turbo 150 л. с. (для полноприводной).

Двигатель 1.5 Turbo работает в паре с вариаторной коробкой передач CVT25, которая вошла в число самых надежных в рейтинге «Топ-10 лучших трансмиссий мира» в 2021 году, составленном экспертным сообществом академии автомобильной оценки Local Cup.

Двигатель 1.6 Turbo оснащается роботизированной коробкой передач DCT7, которая может похвастаться быстрой и плавной реакцией при переключении передач, отсутствием потерь крутящего момента, легкостью управления и повышенным комфортом вождения.

Силовой агрегат в полноприводной версии обеспечивает разгон фастбэк-кроссовера OMODA C5 до 100 км/ч за 8,6 секунды, максимальная скорость составляет 195 км/ч.

Первое, что бросается в глаза при виде OMODA C5, - это T-образные дневные ходовые огни, привлекающие внимание в потоке. Мощные светодиодные фары обеспечивают улучшенный обзор в темное время суток, а оригинальный дизайн матричных задних фонарей создает эффект 3D.

В салоне сразу же ощущается премиальный комфорт. Передние сиденья выполнены по канонам спорткаров: высокий цельный подголовник, развитая боковая поддержка подушек сидений, перфорированная высококачественная экокожа. Сиденья имеют обогрев и вентиляцию и оборудованы множеством электрических регулировок для комфорта водителя и пассажира.

В оснащении интерьера - множество современных фишек: дисплеи высокого разрешения с диагональю 10,25 дюйма, многоцветная, изменяемая под настроение подсветка салона, качественная акустика. На центральной панели расположена площадка для беспроводной зарядки смартфона. Есть интеллектуальная система предупреждения о столкновении и о сходе с полосы.

Для русского климата предусмотрен зимний пакет опций: электрический обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений.

Ознакомиться с OMODA C5, пройти тест-драйв, а также получить индивидуальные условия на покупку новых автомобилей можно у ГК «Автомастер» в дилерском центре OMODA на Измайлова, 15а (строение 3). Телефон 45-55-11.

Реклама. Заказчик - ООО «Автомастер Премиум», сайт omoda-avtomaster.ru.

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