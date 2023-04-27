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Общество

Компания «МегаФон» представила научно-фантастический сериал

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Компания «МегаФон» сняла научно-фантастический анимационный сериал «Ева. Связь сквозь время» с использованием игрового движка Unreal Engine 5.

Эта технология позволяет видеть героев фильма на съемочной площадке в реальном времени в проработанных декорациях и фотореалистичном свете. Работа с актерами, мизансценой, камерой велась практически так же, как при обычном кинопроизводстве.

В четверг, 26 апреля, состоялась премьера первого сезона сериала. Его главный герой - андроид из далекого будущего по имени Ева. Она хочет спасти человечество от техногенной аномалии.

Действие происходит в разных исторических эпохах. Воспользовавшись реальными топографическими данными, эксперты помогли воссоздать каждую локацию во Флоренции эпохи Возрождения, в дореволюционном Кронштадте, в античных Сиракузах. В кадре звучат аутеничные языки - итальянский и древнегреческий.

Над созданием персонажей и анимацией работала творческая команда It's Alive Studio. Авторами сценария и режиссерами сериала выступили Антон Уткин и Ната Покровская из Lateral Summer Studio.

Все мужские роли в фильме исполнил актер в костюме Motion Capture Евгений Марков, в роли Евы - Елена Ходунова. Озвучиванием занимались Алена Кахута и Роман Евдокимов.

«Ева - виртуальный помощник. Это технологичное решение, которое сопровождает наших абонентов постоянно: отвечает на пропущенные и нежелательные звонки, блокирует спам, защищает от угроз в интернете. В отличие от других виртуальных помощников, у Евы есть визуальный образ. Мы решили попробовать популяризировать его не только через стандартную рекламную кампанию, но и поэкспериментировать с другими, более инновационными форматами. Через сериал «Ева. Связь сквозь время» мы хотим создать вокруг Евы свою киновселенную, очеловечить технологию, добавить эмоций и чувств», - рассказала директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона» Татьяна Гура.

«МегаФон» - всероссийский оператор цифровых возможностей, № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами «МегаФона» в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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