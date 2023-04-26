В пензенской артезианской воде есть вещество, выводящее холестерин

26.04.2023 | 12:52

От состава воды, которую пьют люди, напрямую зависит их здоровье. Абсолютно чистой жидкости в природе не существует, получить ее можно только в лабораторных условиях. Химически чистая Н2О - это дистиллят, который медики окрестили мертвой водой, поскольку она непригодна для употребления (оно приведет к серьезным сбоям в организме).

Живой считается вода, в которой количество микроэлементов сбалансировано. В Роспотребнадзоре подчеркивают: хороший производитель никогда не скрывает состав воды и всегда указывает эти данные при продаже.

«К водам высшей категории предъявляются более жесткие требования. Они полезны, поскольку содержат необходимые для нашего организма количества важных микроэлементов: кальция, магния, калия и ряда других», - утверждают в пензенском управлении Роспотребнадзора.

При этом самым стабильным остается состав артезианской воды. Он не зависит от сезона: дожди или паводок неспособны ухудшить качество, поскольку подземные источники, залегающие на больших глубинах, не участвуют в водообмене с поверхностными слоями почвы.

В Пензе живой считается артезианская вода «Ключ здоровья». Информацию о ее составе производитель не скрывает. Вода мягкая и насыщена микроэлементами, которые помогут сохранить здоровье сердца и сосудов, не допустить образования камней в почках, сберечь суставы, мягко вывести токсины и наладить пищеварение.

Такой элемент, как кальций, к примеру, не позволяет накапливаться холестерину в крови. Нужно ли говорить, что он укрепляет кости, а недостаток кальция в жидкости часто приводит к остеопорозу, когда кости становятся хрупкими в силу потери плотности. Кальций также имеет противоаллергические и противовоспалительные свойства. В воде «Ключ здоровья» его количество - 13 мл/л.

Магний наряду с кальцием также оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему: он стабилизирует работу нашего мотора - сердца. Мало кто знает, что без этого элемента в организме не усваиваются углеводы. «Ключ здоровья» содержит магний в объеме 6,7 мл/л.

Если кальций и магний - это катионы, положительно заряженные частицы, то основные анионы (с противоположным зарядом), которые должны содержаться в воде, - это хлориды, они необходимы для пищеварения и осморегуляции. Сульфаты предотвращают образование камней в почках и мочевыводящих путях, способствуют выведению токсинов и шлаков.

Природная живая вода «Ключ здоровья» доступна благодаря невысокой цене и расположению киосков - их устанавливают вблизи жилых массивов. Заказать «Ключ здоровья» можно через сервис доставки «Торнадо».