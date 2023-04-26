Установка и поверка счетчиков: как распознать злоумышленника

26.04.2023 | 14:24

В «ТНС энерго Пенза» рассказали, как отличить работника официальной подрядной организации от псевдоэлектрика, пользующегося доверчивостью граждан.

В Пензенской области представители недобропорядочных компаний ходят по квартирам и обманом уговаривают жителей за плату поменять счетчик. При этом лжеэлектрики срывают пломбу и зачаcтую меняют рабочий прибор учета на устаревшую модель, не соответствующую законодательству. Такой счетчик нельзя будет опломбировать и ввести в эксплуатацию.

На что нужно обратить внимание, чтобы не стать жертвой злоумышленников:

1. Представители уполномоченных подрядных организаций не имеют права взимать плату ни за счетчик, ни за его установку и поверку. С 1 июля 2020 года гарантирующие поставщики электроэнергии и сетевые компании бесплатно устанавливают приборы учета. Замене подлежат счетчики с истекшим межповерочным интервалом или вышедшие из строя.

2. Собственников заранее оповещают о дате и времени предстоящих работ.

3. У уполномоченных сотрудников при себе имеется копия доверенности от «ТНС энерго Пенза» и специальные бейджи с их ФИО, логотипом гарантирующего поставщика и названием подрядной организации. Они должны предъявлять документы по требованию клиентов.

4. Часто псевдоэлектрики заходят в квартиру под видом проверки счетчика. После этого они дезинформируют потребителей, сообщая, что межповерочный интервал прибора учета истек, либо распространяя другую заведомо ложную информацию. Проверить срок межповерочного интервала можно в квитанции: он указан рядом с номером прибора учета. Также межповерочный интервал и срок эксплуатации обозначен в паспорте счетчика.

Из-за действий недобропорядочных граждан прежде всего страдают пенсионеры. Им необходимо быть бдительными, чтобы не стать жертвами злоумышленников.

При возникновении дополнительных вопросов клиенты могут обратиться в «ТНС энерго Пенза» по номеру +7 (8412) 98-78-48.