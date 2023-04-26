Пензенские абоненты «МегаФона» предпочитают Telegram

26.04.2023 | 09:38

Специалисты «МегаФона» проанализировали обезличенные данные пользователей и составили рейтинг мессенджеров. Он остался прежним, но потребление трафика изменилось.

На первом месте с большим отрывом находится Telegram: жители Пензенской области прокачали через мессенджер в пять раз больше информации, чем год назад, и стали звонить через него в два раза чаще.

На втором месте оказался WhatsApp, объем передачи данных в котором вырос в 2,5 раза. Замыкает тройку Viber - там трафик вырос на 87%.

В целом в первом квартале 2023-го интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За три месяца жители региона прокачали через сервисы быстрой отправки сообщений почти 1,7 млн гигабайт фото, видео и звуковых сообщений (год назад - около 830 тыс.). Такой же объем памяти находится на 37 тысячах двусторонних DVD.

«Трафик постоянно растет, поэтому мы продолжаем работать над развитием и модернизацией сети, чтобы даже в отдаленных деревнях и селах жители имели доступ к современным технологиям. Скоростным интернетом только в прошлом году было обеспечено более 100 тысяч человек, а в отдельных населенных пунктах скорость передачи данных выросла на 75%. Новые базовые станции появились во всех районах Пензы, на 40 из них запущен дополнительный слой LTE, и теперь даже в многолюдных местах нет проблем с загрузкой тяжелых файлов, а наши земляки и гости области могут без забот стримить, делиться с друзьями интересными фото и видео», - прокомментировал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.