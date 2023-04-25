В Пензенской области живы всего 687 ликвидаторов чернобыльской аварии

25.04.2023 | 11:08

В среду, 26 апреля, исполнится 37 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. В местном отделении Соцфонда России рассказали, сколько жителей Пензенской области, пострадавших в результате ЧП, получают меры поддержки - выплаты и компенсации.

Из региона в район аварии выезжали 2 000 человек. В 2022 году, собравшись 26 апреля у монумента жертвам радиационных аварий и катастроф, ликвидаторы заметили, что их стало совсем мало: когда-то сквер не вмещал всех, а теперь свободного пространства оказалось слишком много.

По состоянию на апрель 2023-го в Пензенской области проживают 687 ликвидаторов последствий аварии, 17 эвакуированных из зоны отчуждения в 1986 году и 85 родившихся после радиоактивного облучения одного из родителей.

«Как и все федеральные льготники, «чернобыльцы» и приравненные к ним категории лиц, пострадавших от последствий радиации, имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)», - сообщили в отделении Соцфонда России.

ЕДВ положена и жителям той части Пензенской области, которая после чернобыльской аварии подверглась заражению радиацией.

Таким образом, меры поддержки получают более 9 тысяч пензенцев.

«Чернобыльцы» имеют право на ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров, ежемесячную денежную выплату в связи с проживанием (работой) на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, ежегодную компенсацию на оздоровление и ряд других пособий, добавили в СФР.

Ранее администрация Бессоновского района пояснила, почему там перестали массово выращивать лук. Оказалось, что причина кроется не в конкуренции с быстрорастущими сортами южных регионов и не в засилье импорта. «Так как Бессоновский район с 1986 года относился к чернобыльской зоне, реализация данной продукции (лука) была затруднена. В связи с этим лук выращивается только в личных подсобных хозяйствах для собственных нужд», - сообщили в администрации.