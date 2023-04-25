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Общество

ДОМ.РФ удвоил портфель проектного финансирования жилстроя Поволжья

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Банк ДОМ.РФ значительно увеличил свой портфель проектного финансирования в сфере жилищного строительства в Приволжском федеральном округе (ПФО). Общая сумма заключенных сделок достигла 388 миллиардов рублей, что составляет 38% рынка кредитования девелоперов жилой недвижимости в ПФО.

С помощью данных средств планируется построить 7,3 миллиона квадратных метров жилья и сопутствующей социальной инфраструктуры. Вице-президент банка ДОМ.РФ Антон Медведев сообщил об этом на конференции «Комплексный подход к развитию регионов с использованием инструментов ДОМ.РФ».

По его словам, за последние 12 месяцев банку удалось удвоить сумму заключенных сделок проектного финансирования в ПФО. На данный момент ДОМ.РФ участвует в реализации проектов жилищного строительства в 8 регионах Поволжья. Основной объем сделок сосредоточен в наиболее активных с точки зрения жилищного строительства регионах, таких как Татарстан, Удмуртия, Нижегородская и Самарская области.

К концу текущего года банк планирует начать финансировать застройщиков еще в трех субъектах: Кировской, Пензенской и Ульяновской областях.

По данным наш.дом.рф, в регионах Поволжья возводится 15 миллионов квадратных метров жилья, из которых 94% - с использованием проектного финансирования, что выше, чем средний показатель по России (91%). Общая сумма заключенных сделок проектного финансирования в ПФО - 989 миллиардов рублей.

Подробную информацию об условиях проектного финансирования банка ДОМ.РФ можно найти по ссылке.

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